Roxham à l’envers, un périlleux chemin devenu populaire

Résidente du chemin Roxham depuis plus de vingt ans, Mme Gravel est habituée à voir circuler sans arrêt les véhicules de la police canadienne et les demandeurs d’asile qui traversent les États-Unis afin de s’installer au Canada.

Mais l’autre côté existe , glisse-t-elle, encore surprise par ce nouveau phénomène.

Un matin, raconte-t-elle, je me faisais un café et, juste devant moi, il y avait une dame qui passait à pied avec un enfant. Ce n'était pas des gens d’ici.

Ces personnes, insiste-t-elle, se dirigeaient plein sud à travers sa propriété, située à seulement quelques dizaines de mètres de la frontière.

« En marchant dans les champs, j’ai trouvé des traces et des pistes. J’ai découvert sur le bord de la route une poussette pliée, un sac à dos d’enfant, un biberon. » — Une citation de Hélène Gravel, résidente du chemin Roxham

Elle nous montre une photo sur son téléphone, celle d’un ours en peluche accroché dans un arbre. Vraisemblablement un point de repère pour des migrants et leur passeur, nous a confié une source policière.

Hélène Gravel habite sur le chemin Roxham depuis près de 25 ans. Photo : Radio-Canada

Un peu plus loin, sur une route voisine, il n’y a qu’une bande forestière qui sépare les rares habitations de la frontière canado-américaine.

Dans ces bois, les enfants de Martin Gamache se sont récemment retrouvés nez à nez avec plusieurs migrants d'origine latino-américaine qui tentaient d’éviter les forces de l’ordre.

Devant chez lui, régulièrement, des voitures passent, s’arrêtent ou font même demi-tour après avoir déposé des hommes, des femmes et des enfants. Des valises sont parfois déposées.

Il y en a de plus en plus. Parfois, ce sont des véhicules Uber, à qui on donne mon adresse. Il y a aussi des voitures de location, des camionnettes blanches , décrit-il.

Désemparée, une famille a même cogné à sa porte.

À côté de sa propriété, Martin Gamache a repéré un chemin très populaire régulièrement emprunté par des migrants. Photo : Radio-Canada / Romain Schué

« Ils étaient complètement gelés, les pieds mouillés. La petite fille était quasiment en hypothermie. » — Une citation de Martin Gamache, résident d’Hemmingford

D'après moi, ils ont tourné en rond , estime-t-il. Le soir, avec la petite lumière du téléphone, tu ne vois pas grand-chose. C’est quand même des bois denses ici.

Record d’arrestations aux États-Unis

Sur ces routes, deux profils de migrants sont observés, a-t-on appris.

Tel que l’a révélé une enquête de CBC/Radio-Canada l’automne dernier, cette zone autour du chemin Roxham est bien connue depuis quelques mois par des passeurs et par une filière mexicaine.

Fritznel Richard est mort de froid fin décembre en essayant de traverser la frontière vers les États-Unis. Il n'est pas le seul, c'est une tendance à la hausse. Le reportage de Romain Schué.

Pour eux, le Canada n’est qu’une courte étape avant d’aller aux États-Unis. Ils profitent de l’absence d’obligation de visa pour les touristes mexicains et arrivent par avion à Toronto ou à Montréal. Dès leur arrivée, ils sont conduits à la frontière en empruntant les routes de la Montérégie.

Toutefois, ce chemin du nord vers le sud a aussi gagné en popularité au sein d’autres communautés et d'autres réseaux, notamment auprès de ceux qui décident de quitter le Canada après une première expérience infructueuse.

Du 30 décembre au 6 janvier, les policiers américains ont arrêté 92 personnes originaires de 11 pays différents en provenance du Canada dans le secteur Swanton. Ce secteur couvre une partie du Vermont, de l’État de New York et du New Hampshire.

Des valises ont été retrouvées à l'orée de la forêt. Photo : Courtoisie

« En moins de trois mois, les agents du secteur Swanton ont observé plus de franchissements illégaux à la frontière que pendant toute l’année précédente. Nos agents sont dévoués à leur mission : protéger notre patrie. » — Une citation de Le Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, le 31 décembre 2022

La hausse en un an a été proche de 1000 %, a d’ailleurs écrit le Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis sur les réseaux sociaux.

En novembre 2022, environ 400 personnes ont été interceptées, contre 70 en mai.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Cependant, le total de migrants qui traversent illégalement la frontière serait bien plus élevé. En effet, ces chiffres ne donnent une idée que de ceux qui ont pu être repérés et arrêtés par les policiers.

Régulièrement d’ailleurs, les forces de l’ordre américaines publient des photos de personnes en train de traverser la forêt, accompagnées de mises en garde qui précisent que ce trajet n’est ni légal ni sécuritaire .

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Début décembre, les agents américains ont également indiqué avoir sauvé une famille d’une situation potentiellement désastreuse .

Un groupe qui comprenait une famille de trois enfants âgés de 1 à 8 ans a été découvert dans les forêts de Churubusco, dans l’État de New York. Malgré les températures glaciales, des enfants marchaient pieds nus.

Plus à l’est, le lendemain, des policiers ont découvert un individu inconscient, victime d’hypothermie. Il a été transporté d'urgence à l’hôpital.

Aller à l'image 0 Le nombre de personnes arrêtées aux États-Unis, pour avoir traversé illégalement la frontière canado-américaine, est en forte augmentation. Aller à l'image 1 Des migrants tentent d'entrer aux États-Unis. Aller à l'image 2 Des familles utilisent les forêts, situées au Québec, pour rejoindre les États-Unis, en pleine nuit. Aller à l'image 3 En novembre 2022, 393 personnes ont été interceptées par la police américaine. 1 / de 4 Le nombre de personnes arrêtées aux États-Unis, pour avoir traversé illégalement la frontière canado-américaine, est en forte augmentation. Photo : USCBP Voir l'image précédente Voir l'image suivante Image 1 de 4 Le nombre de personnes arrêtées aux États-Unis, pour avoir traversé illégalement la frontière canado-américaine, est en forte augmentation. Photo : USCBP

Image 2 de 4 Des migrants tentent d'entrer aux États-Unis. Photo : USCBP

Image 3 de 4 Des familles utilisent les forêts, situées au Québec, pour rejoindre les États-Unis, en pleine nuit. Photo : USCBP

Image 4 de 4 En novembre 2022, 393 personnes ont été interceptées par la police américaine. Photo : USCBP

Fritznel Richard, de Roxham à la mort

Fritznel Richard n’a pas eu cette chance. Son corps a été retrouvé le 4 janvier à proximité du chemin Roxham.

Originaire d’Haïti, il était arrivé au Canada en décembre 2021 par le chemin Roxham avec sa femme et leur nouveau-né.

Dans les mois qui ont précédé cette tragédie, ils avaient réussi à traverser pas moins d’une dizaine de pays pour trouver refuge au Canada, selon nos informations. Ce parcours est devenu classique pour des milliers de personnes qui rêvent de mener une nouvelle vie au Canada.

Toutefois, le rêve canadien s’est rapidement transformé en mirage pour cette famille aux prises notamment avec des difficultés économiques.

Fritznel Richard a tenté de traverser la frontière pendant la nuit du 23 au 24 décembre. Photo : (Facebook/Fritznel Richard)

L’automne dernier, la femme de Fritznel Richard et son fils ont fait appel à un passeur pour les emmener en Montérégie afin de passer discrètement la frontière pour rejoindre des proches en Floride.

Elle a payé 1300 $ pour se rendre jusqu’à la frontière, puis elle a pris un taxi aux États-Unis , nous a confié un cousin.

« [Fritznel] pensait qu’au Canada, tout serait plus facile et qu’il aurait plus facilement des papiers qu’aux États-Unis. » — Une citation de Un cousin de la femme de Fritznel Richard

Le 23 décembre, son mari a voulu faire le même trajet. Cependant, en pleine tempête de neige, il se serait perdu dans la forêt avant de mourir, probablement d'hypothermie, selon la Sûreté du Québec, responsable de l’enquête.

Devenu un proche de la famille, Frantz André, coordonnateur du Comité d’action des personnes sans statut, connaît au moins 10 personnes ou couples qui sont retournés aux États-Unis depuis la réouverture du chemin Roxham, en novembre 2021.

« Un passeur pour faire ce chemin, ça peut aller jusqu’à 1500 $ et peut-être plus. » — Une citation de Frantz André, coordonnateur du Comité d’action des personnes sans statut

C’est plus que risqué. C’est illégal et on arnaque les gens. On utilise leur désespoir , déplore-t-il. S’ils se font ensuite intercepter par les policiers américains, il y a de fortes chances de détention et d’expulsion.

Près de 40 000 personnes ont utilisé le chemin Roxham en 2022 pour entrer au Canada. Désormais, certains tentent de retourner aux États-Unis. Photo : Radio-Canada / Romain Schué

Des drames d’une tristesse infinie

Malgré les obstacles naturels, le mauvais temps et les caméras de surveillance, de plus en plus de migrants songent à emprunter ces boisés québécois proches de la frontière. Pourquoi le font-ils?

Avant de venir au Canada, ils se sont fait vendre un rêve et ils ont vu que ce rêve n’est pas si beau. Chaque personne a ses raisons, mais on peut penser que les longs délais de traitement jouent un rôle, et ils se rendent compte qu’aux États-Unis, ce n’était finalement pas si mal , estime l’avocat spécialisé en immigration Stéphane Handfield.

À la fin de l’année passée, le temps d’attente moyen lors de nouvelles demandes d’asile au Canada était de 16 mois. Il faut également compter de longs mois pour l’obtention d’un permis de travail.

La clientèle [qui va dans cette direction] est différente. Les gens qui passent par le chemin Roxham veulent être pris en charge par les autorités canadiennes. Ceux qui veulent traverser du côté américain, c’est tout à fait l’inverse , précise Stéphane Handfield.

« Ils veulent se fondre dans la nature et, malheureusement, ils sont prêts à emprunter des routes qui ne sont pas toujours sécuritaires. » — Une citation de Stéphane Handfield, avocat en immigration

En marchant le long du chemin Roxham, Hélène Gravel soupire. Elle montre du doigt les installations canadiennes, qui viennent de faire l’objet de rénovations.

Au bout de la rue, on a agrandi, c’est devenu immense. Mais dans l’autre sens, qui fait quoi? On a l’impression qu’il n’y a rien du tout , se désole-t-elle.