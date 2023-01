Des résidents à la rue à la suite de l’incendie d’un immeuble à Lyster

Le feu a éclaté vers 6 h 30 dans le bâtiment de cinq logements. Les neuf résidents ont dû être évacués rapidement devant la vitesse de propagation du brasier, certains ayant même dû sauter par une fenêtre pour échapper aux flammes.

Plusieurs d'entre eux, comme Laura Bédard, ne possédaient pas d'assurances.

C'est un peu dur de tout absorber d'un coup, je suis un peu sous le choc , admet la jeune mère de famille monoparentale, visiblement très ébranlée.

« Je n'ai plus rien. J'ai tout tout tout perdu. Ce n'est pas le matériel qui me fait le plus mal, mais tous les souvenirs. J'ai rien. Je suis toute nue. Il ne me reste que mon auto. »