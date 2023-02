Des femmes noires s’investissent pour la prospérité de leur communauté

Oyindamola Ajibola et Betty Mutwiri, deux femmes noires de la Saskatchewan, s’investissent pour l'épanouissement de leur communauté dans la province. L'engagement de ces deux femmes a déjà été reconnu par Canada International Black Women Excellence (CIBWE), le 15 octobre dernier, à l'occasion d’une remise de prix à 100 femmes noires canadiennes à surveiller en 2022.

À l'occasion du Mois de l'histoire des Noirs au Canada, elles se sont associées à 12 autres femmes noires pour écrire un livre. L'objectif de ces autrices est le changement du narratif sur l'histoire de la communauté noire.

Nous nous sommes réunies en étant inspirées par l'idée d'amplifier nos histoires et d'inspirer la prochaine génération de leaders , explique Betty Mutwiri.

Betty Mutwiri dirige une entreprise établie à Saskatoon, BM Leadership Coaching and Consulting, qui offre des programmes de leadership et d'encadrement inclusifs.

Chaque femme a donc écrit sur l'histoire de sa vie; sur le courage qu'il lui a fallu pour pivoter, changer, faire ce qu'elle devait faire; sur la foi qui l'a guidée , indique Betty Mutwiri.

Selon elle, la publication de l'ouvrage est prévue le 24 février prochain.

D'après Oyindamola Ajibola, créatrice du magazine «Immigrant Muse», la diversité de la communauté noire méritait d'être connue. Photo : Soumis par Oyindamola Ajibola

La créatrice du magazine Immigrant Muse, Oyindamola Ajibola, affirme que la diversité de la communauté noire méritait d'être connue, d'où le choix de ce projet de rédaction. Il s'agit alors pour ces femmes d'inspirer à travers les écrits la prochaine génération, soutient-elle.

Il s'agit de partager le point de vue de la communauté noire, ce qu'elle pense et ce qu'elle vit. Ce mois est donc l'occasion de savoir ce qui est fait ou doit être fait, d'interagir avec les gens, de promouvoir ou développer des outils pour soutenir la communauté , ajoute la femme d'affaires.

Une diversité culturelle à promouvoir, une voix à amplifier

Selon Oyindamola Ajibola, la communauté noire est diverse et variée. Elle affirme qu'il est important pour les Canadiens de comprendre ces cultures qui enrichissent le pays, car, dit-elle, le monde bénéficie de cette diversité.

Le fait d’avoir la couleur noire de peau ne veut pas dire que nous avons la même culture, que notre histoire est la même chose; un Noir d’Afrique a une culture et une compréhension culturelle différente d’un Noir américain ou Noir canadien , tient à préciser Oyindamola Ajibola.

Lorsque vous êtes reconnus comme une minorité visible dans une communauté ou un pays, il est important d’avoir voix au chapitre, comme le souligne Oyindamola Ajibola.

Ce que nous faisons est de donner des ressources aux immigrants dans notre magazine, de comprendre et de naviguer à travers tout le système canadien pour leur établissement , explique Mme Ajibola, précisant que le magazine Immigrant Muse travaille à l'épanouissement des immigrants dans la province depuis 2021.

C’est important pour moi de représenter une voix pour cette minorité. Nous avons aussi des plaidoyers pour le changement de certaines politiques dans la province; nous organisons par exemple des rencontres lors desquelles les immigrants font part aux autres de leurs mauvaises expériences pour nous permettre de bien argumenter le plaidoyer avec des exemples bien précis , précise-t-elle.

Betty Mutwiri affirme que la diversité des cultures au Canada fait la grandeur du pays. Photo : Soumis par Betty Mutwiri

Oui, je pense que nous avons besoin d'une plus grande visibilité. Parfois, vous savez que la visibilité fait une différence; donc, ça accélérerait, en fait , affirme pour sa part Betty Mutwiri.

Un engagement qui porte ses fruits

Selon Oyindamola Ajibola, le plaidoyer des femmes a déjà produit des résultats probants sur le terrain. Elles ont ainsi pu convaincre un établissement scolaire à revoir sa politique d'admission. Nous avions un établissement d'enseignement postsecondaire qui, à travers nos plaidoyers, a déjà changé ses politiques d’admission , dit avec fierté celle qui vit au Canada depuis 2018.

« Par exemple, des immigrants qui viennent ici à travers des programmes avaient des difficultés à faire connaître leurs acquis de leurs pays d'origine, ils devaient tout reprendre, mais nous avons convaincu cet établissement et donc, dorénavant, ces nouveaux arrivants peuvent directement être admis avec les précédents acquis. » — Une citation de Oyindamola Ajibola, autrice

Pour ces deux porte-voix de la communauté noire en Saskatchewan, la diversité est à célébrer au quotidien. Elles affirment que ce qui fait la grandeur du Canada, c'est sa diversité culturelle.