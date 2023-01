Mort à la prison de Bordeaux : la coroner en chef annonce une enquête publique

Dans une déclaration laconique transmise par voie de communiqué, il est indiqué que les détails de cette enquête publique, dont les dates des audiences, seront précisés ultérieurement.

Le dossier a été confié aux soins de la coroner Julie-Kim Godin, qui sera assistée par un procureur qui n'a pas encore été désigné.

M. D'Andre Spring, 21 ans, est décédé au lendemain d'une altercation avec des gardiens de prison, le 25 décembre, alors qu'il aurait dû être libéré le 23.

Selon les informations dont dispose Radio-Canada, le jeune homme est mort à la suite d’une altercation avec des agents correctionnels, le 24 décembre, alors que ceux-ci lui avaient mis un masque anticrachat pour se protéger. Ces masques sont utilisés pour empêcher quelqu'un de cracher ou de mordre. Les agents auraient également utilisé à au moins deux reprises du gaz poivré pour tenter de le calmer.

Depuis, un gestionnaire de la prison a été relevé de ses fonctions, le 29 décembre. Un agent des services correctionnels a pour sa part été provisoirement suspendu, toujours en lien avec cette affaire.

La famille et des proches de la victime réclament une enquête sur le racisme en milieu carcéral, en plus d'exiger une enquête publique et la publication des images vidéo de l'incident mortel, si elles existent.