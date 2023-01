Ambulance NB utilise désormais l’intelligence artificielle pour répartir les appels

Ambulance Nouveau-Brunswick a lancé la semaine dernière un système de répartition assisté par ordinateur. Il fait appel à l’intelligence artificielle et à des appareils cellulaires pour aviser les travailleurs paramédicaux des appels auxquels ils doivent répondre.

Cela crée un malaise et soulève des préoccupations chez les ambulanciers paramédicaux néo-brunswickois, selon le président de leur association, Derek Cassista. Il affirme que certains de ses collègues craignent la possibilité de problèmes techniques lors de situations stressantes et urgentes.

Vous pouvez dire à votre téléphone "hé, Siri, dis-moi comment me rendre chez A&W." Mais je suis certain qu’il vous est arrivé que la navigation plante et qu’elle vous fasse passer par un chemin qui est plus long , a-t-il dit en entrevue avec CBC.

Des travailleurs paramédicaux et une agente de la GRC à Moncton (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Catherine Allard

Il a fait remarquer qu’un trajet plus long que nécessaire pour aller acheter un hamburger est une tout autre histoire que de prendre plus longtemps afin de répondre à un appel urgent.

Derek Cassista craint aussi que les travailleurs paramédicaux soient plus isolés, vu qu’ils ne communiqueront plus par l’entremise de radios – sur des fréquences qui sont écoutées par leurs collègues – et que cela pourrait causer des pépins lors de situations difficiles.

Il y a plusieurs problèmes potentiels

La présidente du Syndicat du Nouveau-Brunswick, Susie Proulx-Daigle – qui représente les travailleurs paramédicaux lors de négociations collectives – est elle aussi inquiète.

Susie Proulx-Daigle, présidente du syndicat du Nouveau-Brunswick (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Ambulance NB ne nous a pas avisé de quelque changement que ce soit au système de répartition. Cela nous a été communiqué par des travailleurs paramédicaux , a-t-elle dit à CBC dans un courriel.

Nous avons d’importantes préoccupations quant à l'utilisation de textos. Il est possible de les manquer et la couverture [cellulaire] peut être faible dans divers secteurs. Il y a plusieurs problèmes potentiels , a-t-elle ajouté.

Selon elle, l’utilisation de radios reste le meilleur moyen de répartir les appels d’urgence.

Derek Cassista précise toutefois qu’il n’est pas contre l’utilisation de l’intelligence artificielle comme telle et qu’elle ne lui a pas encore causé de problèmes.

Il pense que cette technologie a du potentiel et que les craintes des ambulanciers paramédicaux vont se résorber lorsqu’ils seront plus familiers avec le nouveau système.

Nous avons vraiment besoin d’innovation. Je ne suis pas contre ceci [le nouveau système de répartition]. Mais il faut le mettre en œuvre adéquatement , a-t-il dit.

Les radios toujours utilisées comme système auxiliaire

Le système informatisé qui est désormais utilisé par Ambulance NB est un système d’aide à la décision développé par l’entreprise Logis.

Une ambulance photographiée dans un garage en 2018 au Nouveau-Brunswick. Photo : La Presse canadienne / Kevin Bissett

C’est ce que signale le responsable principal du déploiement et du Centre de gestion des communications médicales d’Ambulance NB, Michel Gravel.

Il indique par courriel qu’il s’agit d’un système à la fine pointe de la technologie qui va améliorer l'efficacité des opérations grâce à un moteur de répartition puissant et automatisé.

Selon lui, l’intelligence artificielle est déjà utilisée depuis deux ans au Nouveau-Brunswick afin d’améliorer les services lors des transferts non urgents et dans le cadre de la prise de rendez-vous en ligne.

Michel Gravel affirme que la plupart des employés sur le terrain ont eu une expérience pas mal positive depuis la mise en œuvre du système, tout en reconnaissant qu’il y aura une période d’adaptation.

Il précise d’ailleurs que l’ancien système de répartition – qui utilise des radios – va demeurer en place dans la province. Ambulance NB pourra y faire appel au besoin.

D’après un reportage d’Aidan Cox, de CBC