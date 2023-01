Quand la danse se traduit en engagement communautaire

Desservir la population des aînés et des retraités de Durham voilà ce qui motive l’instructrice de danse Nicole Côté. Elle a fondé la compagnie Metta Dance qui œuvre depuis plus de 20 ans dans la communauté. Elle y enseigne notamment la danse sociale, la danseen ligne ainsi que le yoga danse et la Zumba.

C’est à Montréal que sa carrière de danse commence. Elle y découvre sa passion pour la danse sur les bancs de l’école. Puis, elle a suivi des cours professionnels dès l’âge de 19 ans où elle commence à enseigner.

Nicole Côté et sa famille déménagent ensuite en Ontario.

Danser est ce que je veux faire pour le restant de ma vie , dit celle qui n’a pas l’intention d’arrêter d’enseigner cet art de sitôt.

Les classes pour débutants de Mme Côté comptent en général entre 40 à 60 apprenants. Photo : Nicole Côté

Nicole Côté réside à Ajax dans la région de Durham. Selon elle, sa région n’avait pas une offre suffisante en matière de cours de danse pour les futurs retraités, une clientèle qui 'interpelle. Il n’y a pas grand-chose en matière de danse sociale à Durham , explique-t-elle.

« C’est là que je demeure. Je trouve aussi qu’il y a beaucoup d’opportunités de danse à Toronto et je veux montrer aux gens de Durham qu'on n'a pas besoin de voyager à Toronto pour danser. » — Une citation de Nicole Côté, fondatrice et instructrice de Metta Dance

Du haut de sa longue carrière, elle affirme avoir observé des changements importants sur la population de l’âge d’or. Vingt ans plus tard, les gens sont plus actifs et ils font plus attention à leur santé , dit-elle. Je vois maintenant de plus en plus, des gens de 80 à 90 ans, capables de faire toutes les activités , constate-t-elle.

« J’ai vu une grosse différence entre la capacité des aînés d’il y a 20 ans et ceux d’aujourd’hui. Il y a 20 ans, je voyais une perte de mobilité après 70 ans. » — Une citation de Nicole Côté, fondatrice de Metta Dance

De l'activité physique et du soutien

Jocelyne Duchesne fréquente la classe de danse en ligne de Mme Côté depuis quatre ans.

Âgée de 76 ans, cette résidente de Whitby vit avec une déficience visuelle accrue. Le fait que je ne vois pas, ça demande plus d’efforts , raconte-t-elle. Mme Duchesne pratique la danse en ligne pour exercer sa mémoire. Un défi qu’elle dit soulever notamment grâce à l’appui de son instructrice, Nicole Côté.

« Il me faut beaucoup d’instructions verbales parce que je ne vois pas les pas donc elle [Nicole] a modifié sa façon d’enseigner la danse en ligne. » — Une citation de Jocelyne Duchesne, Whitby

En tant qu’institutrice de danse, le rôle de Mme Côté dépasse parfois la piste de danse.

Elle offre du soutien moral et encourage ses clients dans leur affliction. Il y a des gens qui perdent des proches .

Certaines chansons causent des larmes. On fait beaucoup de câlins , raconte-t-elle.