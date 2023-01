L’Île-du-Prince-Édouard bonifie son programme d’assurance-médicaments

Les gouvernements fédéral et provincial ont annoncé mardi une troisième série de médicaments qui sera ajoutée à la liste de médicaments sur ordonnance couverts par la province, dès le 23 janvier.

Au total, 61 médicaments seront désormais couverts par ce régime d’assurance, comprenant des médicaments utilisés dans le traitement du cancer, des maladies du cœur, de la migraine, de la sclérose en plaques et de l’hypertension artérielle pulmonaire.

Le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, (au centre) était de passage à l'Île-du-Prince-Édouard mardi. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Drumond

Les médicaments [seront] plus facilement accessibles, moins chers, avec des procédures qui réduisent les problèmes que les pharmaciens et les médecins ont à administrer ces médicaments aux patients, donc des problèmes importants, pour faire en sorte qu’ici, sur l’île, on a autant accès à ces médicaments essentiels qu’ailleurs au pays , a dit le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, lors d’une conférence de presse.

Des précisions sur l’aide financière offerte par l'Île-du-Prince-Édouard pour aider à couvrir les coûts des médicaments sur ordonnance sont disponibles ici  (Nouvelle fenêtre) .

Cette annonce fait partie d’une entente signée entre les deux paliers du gouvernement en mars 2022.

Il s’agit d’un investissement de 35 millions de dollars sur quatre ans.

Avec les informations de Gabrielle Drumond