Programmation ambitieuse pour le Big Winter Festiglace de Kapuskasing

Musique, tournois de hockey, motoneige, chasses au trésor, ski, raquette, compétition de boîte à savons… de nombreuses activités sont prévues afin que l’événement soit big comme le dit avec enthousiasme Kelly Kraby, coordonnatrice du tourisme et des événements spéciaux à la Ville de Kapuskasing.

« On voulait vraiment travailler avec beaucoup de partenaires pour être capables de faire en sorte que ce festival soit big [...] et c’est pour ça qu’on l’appelle le Big Winter Festiglace en bon franglais! » — Une citation de Kelly Kraby, coordonnatrice du tourisme et des événements spéciaux à la Ville de Kapuskasing

Dènik Dorval, directeur général du Centre régional de Loisirs culturels inc. à Kapuskasing, souligne aussi l’importance du partenariat entre le Centre régional de Loisirs culturels inc., la Ville de Kapuskasing et la Légion royale, un élément clef pour la relance du festival en présentiel.

« Au lieu de se faire compétition [...] on s’est tous mis ensemble pour un peu [tout] marier nos idées puis c’est de là que vient l’idée du Big Winter Festiglace. » — Une citation de Dènik Dorval, directeur général du Centre régional de Loisirs culturels inc. à Kapuskasing

M. Dorval précise qu’il s’agit du 3e Festiglace et qu’il se veut complètement bilingue.

Le succès des deux éditions précédentes a incité les organisateurs à faire quelque chose de plus grand pour créer un carnaval d’hiver de Kapuskasing qui était un événement qui se faisait dans les années passées , précise M. Dorval.

Des activités pour tous

La collaboration des nombreux partenaires assure une programmation riche et variée.

Nous, le centre de loisirs, on a vraiment pris le mandat d’organiser le tout ce qui est culturel puis spectacle de musique , explique M. Dorval.

Mélissa Ouimet avait offert une prestation virtuelle au Festiglace de Kapuskasing en 2021. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Frédéric Projean

Deux fins de semaine de spectacles sont prévues. Mélissa Ouimet ouvrira le bal le 10 mars tout en soulignant la journée internationale de la femme.

La deuxième fin de semaine de spectacle sera animée par le groupe Hommage aux Colocs et le Ryan Langdon Band.

La Ville de Kapuskasing doit encore annoncer l’ensemble des activités, mais Mme Kraby assure qu’elles seront nombreuses : non seulement il va y avoir de la musique au centre de loisirs et tout ça, mais il y a plusieurs activités pour toute la famille, puis on veut aussi inviter les gens de l’extérieur [à] venir nous voir à Kapuskasing pendant ces dix jours-là.

La coordonatrice du tourisme souligne le retour le l' extravaganza de motoneige et de la baignade polaire. Elle espère attirer des visiteurs de l'extérieur à profiter des festivités.

Le premier Festiglace a eu lieu entièrement en ligne en raison des consignes sanitaires imposées par le gouvernement provincial en contexte pandémique.

Le but premier était d’apporter un petit peu de musique dans la vie des gens qui étaient chez eux.

Malgré la présence de défis toujours en lien avec la COVID-19, l’édition suivante du festival a pu avoir lieu en mode hybride et a été très bien reçue par la population, selon Dénik Dorval.

Avec les informations d'Éric Robitaille et de Céline Marti