Le Festival du Voyageur accueille le plus grand nombre d’artistes de son histoire en 2023

Parmi les artistes invités figurent Louis-Jean Cormier, Édith Butler, Marie-Pier Arthur, Radio Radio, Les Rats d'Swompe et Michel Pagliaro.

De plus, les artistes locaux Andrina Turenne, Beauséjour, Jérémie and the Delicious Hounds, Flora Luna ou encore Fire and Smoke seront de la partie.

C'est le plus grand nombre d'artistes dans l'histoire du festival , s'est réjoui le directeur général du Festival du Voyageur, Darrel Nadeau.

En entrevue à l'émission le 6 à 9, mardi, M. Nadeau a expliqué que l'organisme peut offrir un festival plus grand que jamais en raison de subventions gouvernementales bonifiées pour faire revivre le secteur culturel fortement touché par la pandémie.

Darrel Nadeau a ajouté que le festival 2023 comptera plusieurs nouveautés.

La boîte à chansons inaugurée l'année dernière sera au centre d'une nouvelle Terrasse à chansons, là où les festivaliers pourront se rencontrer pour danser, manger, boire et se réchauffer en écoutant de la bonne musique .

Durant la journée, la programmation musicale sera familiale, tandis qu'en soirée des DJ feront bouger les festivaliers.

Les sculptures seront aussi plus imposantes et le Festival proposera une sculpture interactive avec les membres du public.

Les billets des différents événements sont disponibles dès mardi après-midi sur le site web du Festival du Voyageur.

D'ailleurs, Darrel Nadeau a précisé qu'une nouvelle structure de billet a été mise en place pour les fins de semaine. Elle divise la journée en deux parties, pour permettre d'accueillir plus de festivaliers, obtenir une meilleure fluidité sur le site et pour faire en sorte que tous les participants pourront accéder aux tentes chauffées.

Le Festival du Voyageur se déroulera du 17 au 26 février.

Plus d'informations à venir.