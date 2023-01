Permis de construction : un nouveau record de 68 M$ dans le comté de Kent

La valeur des permis de construction dans le comté de Kent au Nouveau-Brunswick a atteint 68 679 100 $ en 2022, ce qui constitue une hausse de 37 % comparativement à 2021 et un nouveau record pour la région.

L’inflation est le principal facteur économique en cause, selon le directeur général de la Commission des services régionaux de Kent, Paul Lang.

On sait tous que les coûts de construction ont significativement augmenté entre 2019 et 2022, entre autres les coûts des matériaux et de la main-d'œuvre. Donc, lorsque les gens viennent chercher des permis, ces deux éléments-là sont pris en compte lors de la construction , explique Paul Lang au cours d’une entrevue accordée à l’émission La matinale, d’ICI Acadie.

Comté de Kent : record des permis de construction ÉMISSION ICI PREMIÈRE • La matinale Comté de Kent : record des permis de construction. Contenu audio de 6 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 6 minutes

La Commission note aussi un nombre élevé de permis de construction ces dernières années.

Valeur des permis de construction dans le comté de Kent Valeur des permis de construction dans le comté de Kent Année Nombre de permis Valeur totale des permis 2019 349 25,6 millions $ 2020 527 38,5 millions $ 2021 622 50 millions $ 2022 587 68,6 millions $

On voit qu’il y a vraiment un engouement [pour] s’établir dans la région de Kent, faire des projets de construction , souligne Paul Lang.

Cette activité économique se manifeste dans pratiquement l’ensemble du comté ces dernières années, alors qu’auparavant elle se concentrait au sud de Bouctouche, indique M. Lang.

Paul Lang, directeur général de la Commission des services régionaux de Kent. Photo : Radio-Canada / René Godin

Il s'agissait principalement de permis de construction résidentielle en 2022, ce qui était plutôt exceptionnel, selon lui.