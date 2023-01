Le manque d’employés cause la fermeture du service de garde à Natashquan

L’école primaire Notre-Dame-des-Anges de Natashquan n’offre plus de service de garde depuis le 9 janvier, faute de main-d'œuvre.

Le centre de services scolaire (CSS) de la Moyenne-Côte-Nord espère pouvoir recruter une éducatrice spécialisée afin de rétablir le service le plus rapidement possible.

Nous avons ouvert à nouveau le poste dès le retour du congé des Fêtes. Nous comptons passer à l’étape des entrevues dans les prochains jours pour essayer de réouvrir le service de garde à partir de la semaine prochaine , explique le directeur général du centre de services scolaire (CSS) de la Moyenne-Côte-Nord, Mario Cyr.

Il précise que les parents des enfants fréquentant l’école primaire ont été informés de la situation. Les parents, avec l’aide de leur famille ou du soutien des amis, trouvent des solutions de rechange [pour garder les enfants] , affirme le directeur général.

Selon les données du dernier recensement de Statistique Canada, la population de Natashquan était de 262 personnes en 2021. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / LAURENCE ROYER

Natashquan fait face au manque de personnel

Ce n’est pas la première fois que le CSS de la Moyenne-Côte-Nord doit réduire ses services à Natashquan.

On a une pénurie de main-d'œuvre. Pour vous donner une idée, l’année dernière, il nous manquait trois enseignants pour débuter l’année à Natashquan. [...] On a aussi voulu ouvrir le service de garde l’année dernière, mais malheureusement, on n'avait pas trouvé de ressource , indique Mario Cyr.

Le directeur général considère toutefois que son centre de services scolaire (CSS) n’est pas autant touché par le manque de personnel qu’ailleurs au Québec.

Mais, comme bien d’autres centres de services, nous sommes très fragiles aux absences non prévues ou aux départs de certains membres du personnel. Donc, on est toujours dans une zone de vulnérabilité quand arrive le temps de remplacer du personnel qualifié , lance-t-il.

Lors de la rentrée scolaire de 2021, l’embauche de personnel non légalement qualifié avait d’ailleurs été nécessaire pour assurer un maintien des services de l’école primaire Notre-Dame-des-Anges.