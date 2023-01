Valaire annonce un nouvel album à saveur jazz avec la chanson BEZU

Sur la piste instrumentale de trois minutes, on peut entendre la touche d’Anomalie, un producteur et claviériste montréalais qui brille à l’international depuis quelques années avec ses arrangements bien dosés de musique électronique et de jazz.

Cette collaboration est en quelque sorte elle aussi un retour aux sources pour Valaire, qui a observé la carrière d’Anomalie éclore après une première rencontre il y a environ dix ans. On trouvait qu’il s'inscrivait bien dans ce désir qu’on avait de réexplorer les sonorités plus jazz de nos débuts en restant bien funky , explique Luis Clavis, de Valaire, dans un communiqué.

Par ailleurs, le titre BEZU est un clin d'œil au mythique groupe de jazz fusion UZEB, inspiration principale de l’album Jazz futon.

Notons que les récentes collaborations de Valaire avec Alan Prater (That Depends on You), ainsi qu’avec Fanny Bloom et Mike Clay (Tote Bag) feront partie des pistes de cet album à paraître.

Pour le lancement de Jazz futon, Valaire prépare non pas une, mais trois soirées dansantes au Dièse Onze, à Montréal, les 21, 22 et 23 février prochain.