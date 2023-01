Goodfood mise sur ses meilleurs clients pour contrer le ralentissement de la demande

La société montréalaise compte miser sur un programme de fidélité destiné aux clients qui génèrent le plus de revenus.

Nous voulons concentrer nos efforts afin d'engager nos clients et de faire croître notre bassin d'abonnés qui génèrent le plus de valeur , a dit le président et directeur général de Goodfood, Jonathan Ferrari, lors d'une conférence téléphonique visant à discuter des plus récents résultats trimestriels.

Notre programme VIP visera les clients qui dépensent entre 5000 $ et 10 000 $ par année chez nous.

Signe qu'elle se concentre sur les clients les plus rentables, la marge brute de l'entreprise a atteint un sommet au premier trimestre (terminé le 3 décembre), même si ses revenus déclinent de 39 %, par rapport à la même période l'an dernier, pour s'établir à 47 millions de dollars.

Après une période d'engouement où Goodfood a attiré plusieurs nouveaux abonnés durant la période de confinement, l'entreprise a perdu des abonnés pendant plusieurs trimestres, tandis que les consommateurs ont repris leurs sorties et que l'inflation alimentaire rend les ménages plus sensibles au prix.

La base d'abonnés de l'entreprise semble se stabiliser au premier trimestre. En excluant les 11 000 abonnés liés au service d'épicerie, un segment que l'entreprise a abandonné en octobre, la société avait environ 137 000 abonnés, comparativement à 136 000 au quatrième trimestre.

Nous sommes encouragés par la stabilisation après plusieurs trimestres de pertes de clients , a réagi l'analyste de Desjardins Marché des capitaux, Frédéric Tremblay.

M. Ferrari a aussi réitéré son objectif de générer un bénéfice ajusté avant intérêts, impôt et amortissement (BAIIA) au cours du prochain trimestre.

Des résultats inférieurs aux attentes

Au premier trimestre, l'entreprise a affiché une perte de 11,7 millions de dollars, contre une perte de 21,6 millions de dollars au même trimestre un an plus tôt.

La perte diluée par action s'est établie à 16 cents, contre 29 cents à la même période l'an dernier.

Avant la publication des résultats, les analystes anticipaient une perte par action de 7 cents et des revenus de 47 millions de dollars.

L'action perdait 4 cents, ou 6,78 %, à 55 cents à la Bourse de Toronto, en avant-midi.