Motocycliste tué sur Laurentienne : la policière Isabelle Morin en appel

Le mois dernier, le juge Frank D'Amours a déclaré l'agente du Service de police de la Ville de Québec coupable de conduite dangereuse causant la mort.

Le juge en est venu à la conclusion que la policière n'avait pas eu un comportement raisonnable, le soir du 10 septembre 2015, en coupant le chemin de Jessy Drolet qui est mort à 38 ans.

La policière Isabelle Morin a été reconnue coupable en décembre 2022. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Dans l'avis d'appel, les avocats d'Isabelle Morin prétendent que le juge D'Amours a commis quatre erreurs de droit.

Selon eux, il aurait notamment conclu à tort que la policière avait eu un écart marqué, par rapport à un autre policier plongé dans les mêmes circonstances.

Au moment de la collision, la circulation se faisait à contresens sur les voies en direction sud, puisqu'il y avait des travaux de nuit sur les voies en direction nord.

La collision est survenue à la hauteur de la sortie George-Muir. (Photo d'archives) Photo : Sûreté du Québec (SQ)

Le motocycliste roulait vers le sud lorsqu'Isabelle Morin, qui se dirigeait vers le nord, a tenté de prendre la sortie George-Muir, à sa gauche, se retrouvant ainsi dans la trajectoire du motocycliste.

Dans une déclaration écrite, Me Maxime Roy qui représente la policière indique que le verdict du juge D'Amours aura pour effet de créer des obligations démesurées pour les policiers et l’ensemble des conducteurs sur les routes du Québec .

L'avocat de la défense, Me Maxime Roy, croit que le juge a commis des erreurs de droit. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

« Cet appel à la Cour d’appel du Québec aura pour effet de clarifier les obligations des policiers et de l’ensemble des conducteurs. » — Une citation de Me Maxime Roy, avocat de la policière Isabelle Morin

À la suite du verdict, la Fraternité des policiers et policières de la Ville de Québec s'était dite déçue de la décision.

Sa présidente, Martine Fortier, avait affirmé que le jugement allait miner le moral des troupes et qu'elle craignait que des policiers se montrent plus hésitants à commettre des infractions au code de sécurité routière dans le but d'arriver plus rapidement sur un appel .

Martine Fortier est présidente de la Fraternité des policiers et policières de la Ville de Québec. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Alexandre DUVAL

L'agente Morin ne répondait pas à un appel d'urgence lors des événements de septembre 2015.

Elle avait activé les gyrophares de son autopatrouille avant d'entreprendre sa manœuvre, que le juge a déclaré illégale.

Isabelle Morin, 51 ans, avait été acquittée au terme d'un premier procès, mais la Cour d'appel en avait ordonné un deuxième.

En attendant que la Cour d'appel se penche à nouveau sur sa cause, la policière doit revenir devant le juge D'Amours au printemps, pour la détermination de sa peine.