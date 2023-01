Le pôle de création ne verra pas le jour à l’église Plymouth-Trinity de Sherbrooke

L'offre d'achat qu'on a déposée à l'église n'était pas assez élevée, explique le directeur général de Sporobole, Éric Desmarais. Ils cherchaient vraiment un montant fixe, et quand on a étudié le dossier comme il faut, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas déposer le montant qu'ils voulaient recevoir. [...] On n'était pas bien loin [des attentes], mais on était au maximum de ce qu'on pouvait offrir dans le contexte de devenir propriétaire d'un bâtiment patrimonial.

Le conseil municipal de Sherbrooke avait accepté d'investir 650 000 $ pour acquérir l’église et la céder aux organismes. Le projet visait à réunir sous un même toit plusieurs organismes communautaires et culturels, comme Sporobole, le Conseil de la culture, la Petite boîte noire, la Maison des arts et de la parole et la radio CFLX, entre autres. La Cinémathèque faisait également partie du projet initial, mais celle-ci s'est désassociée, car le projet n'allait pas assez vite pour le promoteur , souligne Éric Desmarais.

Le projet est toutefois loin d'être mort dans l'oeuf, selon lui. La coopérative est déjà constituée, les membres sont déjà assis autour de la même table , ajoute-t-il. La coopérative analyse donc la possibilité de construire complètement un nouveau bâtiment.

« On est capable de garantir 40 à 45 % des fonds nécessaires pour la construction d'un bâtiment. Sur un projet de 9 millions, on est capables d'assembler facilement 4 à 5 millions. » — Une citation de Éric Desmarais, directeur général de Sporobole

Un agrandissement de Sporobole?

Éric Desmarais soutient qu'il pourrait y avoir l'ajout d'une annexe au bâtiment actuel de Sporobole si l'espace devient disponible. Les locaux sont situés à proximité du stationnement Webster, qui est fermé depuis plusieurs semaines en raison de sa vétusté.