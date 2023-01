Le conseil municipal a un examen de conscience à faire, selon le maire suppléant

En entrevue à l’émission Toujours le matin, le représentant du district de Sainte-Marthe affirme que tous les élus ont maintenant un examen de conscience à faire.

Je connais le maire depuis longtemps et je ne l’ai jamais vu dans un tel état. Il a besoin de ce temps de repos. Je lui ai dit de prendre soin de sa santé , a mentionné M. Cournoyer, en ajoutant que l’initiative du collectif Mères au front a affecté Jean Lamarche.

Ce regroupement doit remettre une chaise des générations, mardi soir à la séance du conseil municipal, alors que l’agrandissement futur du parc industriel Carrefour 40-55 polarise les citoyens à Trois-Rivières, en raison de la présence de milieux humides sur ces terrains. Le collectif Mères au front veut rappeler l’importance de la biodiversité pour les générations futures.

« Le Carrefour 40-55 lui a rentré dedans. Il [Jean Lamarche] veut le développement économique le plus sensé possible et le plus écologique possible, mais on lui met des bâtons dans les roues. [...] D’amener des enfants dans le débat, cela l’a achevé. »