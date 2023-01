Embauche des étudiants étrangers : l’apprentissage de l’anglais est un défi, dit le CCNB

Selon l’Association des étudiants et étudiantes internationaux du Campus universitaire de Moncton, « 70 à 80 % » de ses membres ont de la difficulté à trouver un emploi à la fin de leurs études.

Certains d’entre eux sont obligés de se diriger vers des emplois qui sont hors de leur domaine de compétence parfois payés au salaire minimum. D’autres préfèrent quitter la province pour le Québec pour obtenir de meilleures opportunités professionnelles ou rentrer dans leur pays d’origine.

Le président-directeur général du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB), Pierre Zundel, ne se dit pas surpris, mais déplore cette situation qu’il juge désolante . Il l’explique principalement d’une façon.

Pierre Zundel, président-directeur général du CCNB, estime que le collège communautaire déploie des « efforts considérables » pour aider les étudiants étrangers à trouver du travail dans leur domaine. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Patrick Wright

Il y a des défis particuliers pour les étudiants internationaux qui, chez nous, proviennent au-delà de 90 % soit du Maghreb, soit de l’Afrique de l’Ouest. Ils sont souvent polyglottes. Ils vont parler le français, l’arabe, la langue autochtone de leur région, mais pas l’anglais. Et souvent au Nouveau-Brunswick, province bilingue, on va avoir besoin d’une fonctionnalité minimale en anglais pour être capable de se trouver un poste , souligne Pierre Zundel.

Un programme pour apprendre l’anglais

Pour contrer ce problème, le CCNB explique déployer des efforts considérables . Avec le nombre croissant d’étudiants étrangers, le collège communautaire dit mieux connaître leurs besoins et défis.

Pour leur offrir les armes nécessaires pour s’insérer dans le monde du travail, le CCNB a développé un projet pour aider les étudiants étrangers à apprendre l’anglais auquel 193 élèves sont inscrits cette année.

Un autre projet a été lancé en partenariat avec le Conseil économique du Nouveau-Brunswick. Il vise à jumeler des diplômés avec des emplois dans le nord de la province uniquement.

Pierre Zundel explique que le CCNB travaille également avec les gros employeurs de la province, par exemple le Réseau de santé Vitalité et le Groupe Savoie, pour relier les jeunes diplômés qui cherchent du travail et des employeurs en recherche de main-d'œuvre.

Pour sa part, l’Université de Moncton explique avoir mis en place des ateliers de création de curriculum vitae et de lettres d’accompagnement. De même que deux salons carrière annuels et des services d’orientation et de recherche de travail sont disponibles sur tous nos campus , précise la direction des communications à l’Université de Moncton.

Elle encourage également les étudiants à demander de l’accompagnement pendant et après l’obtention du diplôme.

