40 ans de carrière : la tournée Celebration de Madonna s’arrêtera à Montréal le 19 août

Madonna mettra en valeur son répertoire musical des 40 dernières années dans sa tournée mondiale Celebration, produite par Live Nation.

La star de la pop s’arrêtera dans 35 villes en Amérique du Nord en commençant par Vancouver le 15 juillet. Deux autres prestations sont prévues au Canada, soit le 13 août au Scotiabank Arena de Toronto et le 19 août au Centre Bell à Montréal.

Une vidéo virale  (Nouvelle fenêtre) faisant référence au documentaire Madonna : Truth or Dare (1991) a été publiée pour annoncer la tournée. On peut y apercevoir quelques célébrités, dont Judd Apatow, Jack Black, Lil Wayne et Amy Schumer.

Après son passage en Amérique du Nord, Madonna entreprendra une tournée de 11 dates en Europe à l’automne.

Les billets de Celebration au Centre Bell seront mis en vente sur le site de Madonna vendredi 20 janvier à 10 h.