Une journée sous la bruine verglaçante en Gaspésie

Autour de la péninsule, la chaussée est encore glissante et enneigée par endroits. Les routes sont particulièrement glacées dans le parc de la Gaspésie, dans le secteur de Murdochville ainsi que dans les MRC de La Côte-de-Gaspé et du Rocher-Percé.

Même si la région a déjà reçu la majorité des précipitations prévues, des alertes météorologiques sont toujours en vigueur. De la bruine verglaçante persistante est prévue aujourd'hui et la nuit prochaine.

Environnement Canada avertit les automobilistes que cette bruine peut rendre les couches de glace difficiles à détecter. Les routes, les rues et les trottoirs n’en seront pas moins glissants et la prudence reste de mise.

Les cours sont d’ailleurs suspendus dans plusieurs écoles des centres de services scolaires René-Lévesque et des Chic-Chocs.

La Régie intermunicipale de transport de la Gaspésie‒Îles-de-la-Madeleine a annulé plusieurs trajets pour la journée, dont celui en Haute-Gaspésie et ceux des secteurs Bonaventure et Avignon. Le trajet entre Sainte-Madeleine-de-rivière-Madeleine et Grande-Vallée a aussi été suspendu.

Mardi matin, la circulation restait interdite aux véhicules lourds sur la route de Sainte-Paule entre la route 195 et la route 132 en raison des conditions météorologiques difficiles.

Selon le bilan de Jean-Philippe Bégin, météorologique à Environnement Canada à l'émission Bon Pied, bonne heure, certains secteurs ont pu échapper au verglas et ont surtout reçu de la pluie au cours des dernières heures.

Par contre, il est tombé entre 10 et 20 mm de pluie verglaçante à certains endroits, notamment sur la pointe de la péninsule, relève le météorologue. Pour Gaspé, on a observé pendant 12 heures des précipitations verglaçantes , indique Jean-Philippe Bégin.

Ailleurs, la pluie verglaçante est surtout tombée à l’intérieur des terres.

Sur la côte, les précipitations se sont graduellement transformées en neige, mardi matin, et près de 3 cm sont tombés depuis la nuit dernière à l’est de Mont-Joli.

Un système qui stagne

Ce doux temps et cette pluie résultent d’un système d’air doux en provenance de l’Atlantique qui fait du surplace dans le golfe, explique le météorologue d’Environnement Canada. Vraiment, poursuit M. Bégin, tous les secteurs près du golfe du Saint-Laurent ont des températures qui sont maintenant au-dessus de zéro. Étonnement, souligne le spécialiste, il fait beaucoup plus froid sur le sud du Québec.

Le mercure devrait redescendre jeudi et se rapprocher de la normale en fin de semaine.

Les Madelinots sont aussi sous cette zone de doux temps. Les Îles ont surtout reçu de la pluie au cours des dernières heures. Sur les routes de l’archipel, la chaussée est donc surtout humide puisque la température était toujours supérieure à zéro, mardi matin. De la neige est prévue un peu plus tard cette semaine.

Mardi matin, Hydro-Québec signalait quelques pannes sur l’ensemble du territoire gaspésien et madelinot. Au total, les pannes touchaient moins de 200 clients.