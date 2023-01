Des négociations de la dernière chance pour une entente sur le traité Robinson-Huron

Jeudi dernier, la juge Patricia Hennessy a approuvé un ajournement qui retardera de deux semaines la tenue de la troisième et dernière étape du litige entre les 21 Premières Nations signataires du traité Robinson-Huron et les gouvernements du Canada et de l’Ontario.

Ce nouveau délai donne aux trois parties jusqu'au 30 janvier pour se rencontrer et pour négocier, avant que ce soit le tribunal qui tranche en la matière.

Le montant des indemnités dues aux signataires du traité Robinson-Huron est au centre de la troisième et dernière étape du litige en raison de l’unique augmentation des redevances territoriales annuelles qui a eu lieu en 1875, passant alors de 1,60 $ à 4 $ par personne.

Ce montant n'a pas augmenté depuis.

Le litige tente également de résoudre si l’obligation de verser cette indemnité incombe à l’Ontario, au Canada, ou aux deux instances.

Le début des négociations a eu lieu lundi à l'Université de Sudbury, alors que les dirigeants du Robinson Huron Treaty Litigation Fund et les gouvernements fédéral et provincial ont entamé les discussions sous la médiation de l’honorable Murray Sinclair, indique un communiqué de presse.

Les chefs des 21 Premières Nations signataires du traité ont de nombreuses fois demandé aux deux gouvernements de parvenir à une entente négociée.

La véritable réconciliation ne peut être obtenue dans une salle d'audience. Nous espérons qu'avec le dialogue, nous en arriverons à un règlement négocié sur le litige avec les Couronnes , a déclaré le chef Dean Sayers de la Première Nation de Batchewana.

Ce développement satisfait Duke Peltier, de la communauté de Wiikwemkoong sur l'île Manitoulin, qui est délégué par les représentants autochtones du traité pour participer aux négociations.

Notre préférence a toujours été de renouveler le traité et d’avoir les représentants de la Couronne qui rencontrent les signataires du traité de façon régulière pour qu’ils puissent être au courant des enjeux auxquels font face nos gens , a indiqué M. Peltier.

Duke Peltier est l'ancien chef de la Première nation non cédée de Wiikwemkoong, sur l’ìle Manitoulin. Photo : Radio-Canada / cbc

M Peltier croit que le sort de ces négociations doit être placé entre les mains d’élus et non des tribunaux.

C’est aux gouvernements de placer une volonté politique et un mandat entre les mains de leurs représentants pour que les discussions continuent de se produire , ajoute-t-il.

À ce stade, tous les détails liés aux négociations demeurent confidentiels. Le gouvernement de l’Ontario n’a donc pas voulu donner plus de détails quant au déroulement des négociations.

Avec des informations de Bienvenu Senga