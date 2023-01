Ottawa donne un feu vert conditionnel au projet Lithium Baie-James

La mine Lithium Baie-James, située à environ 100 kilomètres à l’est de la communauté crie d’Eastmain, produira du lithium pendant une période pouvant aller jusqu'à une vingtaine d'années.

Le projet comprendra une mine à ciel ouvert et un concentrateur avec une production moyenne de 5480 tonnes de minerai par jour.

Quelque 280 travailleurs seront nécessaires à la construction de la mine et 167 pendant son exploitation.

L’approbation par le gouvernement fédéral vient avec une série de 271 conditions, notamment pour protéger le poisson et son habitat, les oiseaux migrateurs et les oiseaux en péril, les terres humides, le caribou des bois, la santé des Cris et l’utilisation actuelle des terres et des ressources à des fins traditionnelles par les Cris.

Avant de pouvoir lancer la production en 2024, Galaxy Lithium, propriété de la compagnie australienne Allkem, devra aussi compléter le processus d’approbation provinciale menée par le Comité d’examen des répercussions environnementales et sociales.

Un dossier important pour Sylvie Bérubé

La députée dans Abitibi–Baie-James–Nunavik–Eeyou accueille ce projet positivement.

C’est une bonne nouvelle pour ma circonscription au niveau de la Baie-James. Vous savez, c’est quand même important ce dossier-là de lithium. C’est un minéral qui est très critique et identifié comme prioritaire pour le gouvernement fédéral pour une puissance mondiale aussi pour les métaux et minéral utilisé dans l’industrie, qui éventuellement au niveau des véhicules électriques qui sont en plein essor , souligne la députée fédérale.

Sylvie Bérubé, députée du Bloc québécois. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Le lithium est l'un des six minéraux critiques identifiés comme prioritaires dans la nouvelle stratégie du fédéral. Sylvie Bérubé demande toutefois à ce que la transformation du minerai soit aussi effectuée au Québec.

Le lithium, il faut que ce soit transformé chez nous et il ne faut pas que ce soit juste une terre de métaux. C’est une terre d’accueil aussi pour les gens qui viennent travailler chez nous. On sait qu’on a des problématiques de main-d'œuvre, mais on va regarder aussi de ce côté-là , dit-elle.

Avec les informations de Marc-André Landry et Lise Millette.