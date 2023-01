SaskPower s’attend à une perte de plus de 100 millions de dollars cette année

Don Morgan attribue cette perte aux coûts du maintien et à la hausse des prix des matières premières. Le gaz naturel a augmenté de 38 % et le charbon a connu une hausse de 36 % cette année.

Il ajoute que l’application de la taxe carbone du gouvernement fédéral a aussi eu un impact, puisque les émissions de carbone de SaskPower lui ont coûté 180 millions de dollars en 2022, alors qu'elle avait payé 56 millions de dollars en 2020.

« Notre but est de nous éloigner de l’utilisation des combustibles fossiles et de trouver des solutions d’énergie renouvelable et de voir nos options en ce qui concerne l’énergie nucléaire. »