Moins d’enfants dans les urgences malgré des taux d’occupation très élevés

Les taux d'occupation demeurent élevés dans les urgences des centres hospitaliers en Mauricie et au Centre-du-Québec. À certains moments, on affichait des taux qui dépassaient les 150 % à plusieurs endroits.

Julie Côté-Leclerc est médecin à l’urgence du Centre hospitalier affilié régional de Trois-Rivières ( CHAUR ). Elle remarque que certains délais d'attente peuvent atteindre jusqu'à 24 heures. L’établissement de santé affichait un taux d’occupation de 124 % en début de journée mardi.

En entrevue à l’émission Toujours le matin, elle a expliqué, cependant, que des signes encourageants se pointent à l'horizon.

Il y a encore beaucoup de virus respiratoires. Ce qui est encourageant, du côté de l’urgence, c’est que les enfants, on en voit un peu moins qu’on en voyait avant la période des Fêtes. Les enfants ont été extrêmement malades cette année. Les cas diminuent de ce côté-là. Mais on voit encore beaucoup d’adultes avec des cas de problèmes respiratoires , note-t-elle.

Selon la Dre Côté-Leclerc, plusieurs cas sont considérés comme graves, mais elle précise que l’immunité collective semble se renforcer face à certains virus respiratoires. Elle explique que les personnes qui sont déjà malades et qui contractent ce genre de virus sont particulièrement vulnérables aux complications.

Malgré son optimisme modéré sur la situation, les mesures pour désengorger les urgences comme les zones tampons obtiennent des résultats mitigés, selon elle. Elle reste prudente sur la suite des choses à son hôpital, mais elle ne prévoit pas de scénarios catastrophes comme à l’urgence de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont à Montréal.

Le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal a recommandé à la population d’éviter ce centre hospitalier, où une centaine d’infirmières menacent de démissionner en raison d’une grave pénurie de personnel, de 23 h lundi soir à 8 h mardi matin.

Je ne pense pas qu’on soit rendu à ce point-là, mais c’est certain qu’il y a des infirmières qui restent tous les jours pour faire des heures supplémentaires. La fatigue est là, c'est certain. On est rendu à se poser des questions pour améliorer les soins et améliorer la santé des travailleurs de la santé , estime la Dre Côté-Leclerc.

La Dre Côté-Leclerc recommande d'évaluer toutes options possibles avant de se rendre à l'urgence pour une consultation médicale, comme appeler le 8-1-1 ou prendre rendez-vous avec son médecin de famille.