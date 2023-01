Les collisions mortelles ont plus que doublé en Outaouais et dans les Laurentides en 2022

Le nombre de collisions et de décès a considérablement augmenté en 2022 par rapport à 2021 sur les routes de la région de l’Outaouais et dans les Laurentides, rapporte la Sûreté du Québec (SQ) dans son bilan annuel en matière de sécurité routière.

Le bilan rapporte 38 collisions mortelles en 2022 contre 17 en 2021.

À l’échelle de la province cependant, la SQ fait état de 266 collisions mortelles alors qu’il y en a eu que 245 en 2021.

Cause des collisions mortelles : La conduite imprudente et les excès de vitesse (32 %);

La capacité de conduite affaiblie par l’alcool, les drogues ou la fatigue (15 %);

L’inattention ou la distraction (9 %)

Source : Sûreté du Québec

Par ailleurs, 30 % des victimes décédées lors de collisions routières ne portaient pas la ceinture de sécurité.