Loterie vidéo : les Autochtones du Madawaska ont à nouveau gain de cause

Le plus haut tribunal du Nouveau-Brunswick donne raison à la Première Nation malécite du Madawaska en matière de partage de certains revenus de son casino quelques semaines avant la fin d’une entente fiscale avec le gouvernement provincial.

La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick a statué que la province doit verser à la communauté autochtone 95 % des profits tirés des appareils de loterie vidéo du casino Grey Rock.

La Société des loteries et des jeux du Nouveau-Brunswick soutenait qu’elle n’avait aucune obligation légale de partager ces revenus. Elle plaidait que c’était une décision politique qu’elle pouvait prendre à sa discrétion en tenant compte de facteurs socio-économiques.

Mais la Société n’a pas cette discrétion et elle doit verser à la communauté autochtone une part des bénéfices nets des appareils de loterie vidéo, explique le juge de la Cour d’appel Raymond French dans une décision appuyée par les deux autres juges qui ont entendu la cause, Ernest Drapeau et Charles LeBlond.

Selon le juge French, la Société n’a pu préciser les facteurs socio-économiques en question si c’était une décision discrétionnaire.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La zone commerciale de la Première Nation malécite du Madawaska se trouve en bordure de l'autoroute transcanadienne près d'Edmundston au Nouveau-Brunswick (archives). Photo : Radio-Canada / Elisa Serret

La Société soutenait aussi que la description des appareils de loterie vidéo dans la loi provinciale portait uniquement sur ceux de la Société des loteries de l’Atlantique qui se trouvaient auparavant dans le casino, et non sur ceux qui appartiennent au casino et qui s’y trouvent à l’heure actuelle.

Le juge French a rejeté cet argument en disant que la description inclut également les appareils de loterie vidéo en place dans le casino en ce moment.

La Cour d’appel maintient ainsi la décision rendue l’an dernier par la Cour du Banc du Roi. Selon cette dernière, la communauté autochtone satisfait tous les critères pour avoir droit au partage des revenus inscrit dans les dispositions de la loi.

Des ententes distinctes

Étant donné que l’accord sur la taxe de vente et l'enjeu des appareils de loterie vidéo sont distincts, les revenus provenant des appareils de loterie vidéo ne seront pas touchés par la fin imminente de l’accord fiscal, selon l’avocat de la communauté autochtone, Nick Kennedy.

Selon les documents de la cour, la part de 95 % des profits des appareils de loterie vidéo s’élevait à 1,8 million de dollars en 2015. Mais après l’ouverture du casino cette année-là, la Société des loteries et des jeux du Nouveau-Brunswick a réduit ses versements. La somme était inférieure à 10 000 $ en 2018 après le retrait des derniers appareils de la Société des loteries de l’Atlantique.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La ministre des Affaires autochtones, Arlene Dunn, et le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs (archives). Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

En vertu de l’accord fiscal, la province doit verser au conseil de bande 95 % des revenus de la taxe de vente sur les biens et services vendus dans la communauté autochtone.

Le gouvernement de Blaine Higgs a annoncé en 2021 son intention de supprimer ces ententes conclues avec les communautés wolastoqey, dont celles de Madawaska. Elles vont se terminer à la fin de janvier.

Les libéraux appuient les Autochtones

La cheffe du Parti libéral, Susan Holt, demande au premier ministre Blaine Higgs et à la ministre des Affaires autochtones, Arlene Dunn, de ne pas supprimer ces ententes avant de prévoir une solution de rechange acceptable pour tous les intervenants.

On veut qu’ils aient de bonnes relations avec les Premières Nations basées sur un respect pour le droit à l’autodétermination. Alors, vraiment, c’est une nouvelle approche basée sur le respect qu’on veut voir de ce gouvernement-là , affirme Susan Holt au cours d’une entrevue accordée lundi à l’émission Le Téléjournal Acadie.

La cheffe du Parti libéral du Nouveau-Brunswick, Susan Holt. Photo : Radio-Canada

Nous sommes d’accord pour revoir des changements, mais ce n’est pas à nous de dire ce que les Premières Nations veulent ou devraient avoir dans ces négociations. C’est le fait de les écouter, de respecter leur position et d’essayer de trouver quelque chose que tout le monde peut appuyer. Alors, j’aimerais que le premier ministre et la ministre Dunn soient à l’écoute des Premières Nations pour qu’ils puissent trouver une solution ensemble , ajoute Mme Holt.

Le premier ministre Higgs a expliqué la semaine dernière que son gouvernement avait présenté aux communautés autochtones une proposition en matière de financement des soins de santé, de l’aide sociale et de programmes éducatifs. Mais selon lui, ces communautés ne se sont pas présentées à la table des négociations.