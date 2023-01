Une nouvelle équipe d’intervention contre la violence conjugale chez la police de Peel

La Police régionale de Peel se dote d'une nouvelle équipe d'intervention contre la violence conjugale verbale. Elle sera composée de deux policiers et deux travailleurs de soutien.

Le service de police collabore avec le Safe Centre of Peel, un centre d’aide aux victimes d’abus et de violence, pour mieux intervenir auprès des résidents et réduire le nombre de cas dans la région.

L'organisme de services sociaux Catholic Family Services Peel-Dufferin chapeautera le projet pilote.

L’équipe d’intervention nommée Safe Centre Response Team répondra à des appels du 911 liés à la violence conjugale verbale.

Deux petites équipes seront composées d'un travailleur spécialisé en lutte contre la violence basée sur le genre et d'un policier spécialement formé.

Chaque duo répondra aux situations de violence verbale conjugale pour offrir une réponse rapide et faire le lien entre les victimes et les différents services disponibles.

Les deux sous-équipes se succéderont sur des quarts de 12 heures. Elles seront affectées à des appels non criminels et non violents axés sur la violence conjugale.

Briser le cycle de la violence

La violence conjugale est à la hausse depuis quelques années dans la région de Peel.

En 2021, la Police régionale de Peel a reçu 17 000 appels liés à la violence conjugale et familiale, ce qui représente environ 45 appels par jour, dont 2 toutes les heures , affirme le chef du corps policier lors de l’annonce à Brampton, mardi.

C'est un problème à la hausse dans notre communauté. Ces chiffres sont bouleversants et la situation doit changer , dit le chef de la Police régionale de Peel, Nishan Duraiappah.

Il assure du même coup que les policiers qui participeront au projet pilote auront déjà reçu des formations au préalable, dont des formations sur la violence conjugale, l'empathie, l'anti-oppression, la désescalade et la réponse aux crises , par exemple.

[Cette initiative] est un rêve devenu réalité , affirme la PDG de Catholic Family Services Peel-Dufferin, Sharon Mayne-Devine.

C'est un nouveau programme innovateur qui n'a jamais été fait auparavant , ajoute-t-elle.

L'équipe d'intervention pourra relier les victimes à ses 16 partenaires communautaires.

Elle fera aussi le suivi avec ces familles après les appels.

Ce projet s'inscrit dans les efforts continus de la Police régionale de Peel pour reconnaître les principales lacunes relevées dans sa stratégie de sécurité et de bien-être communautaires.

« La violence entre partenaires intimes est l'un des types d'appels les plus courants que nos services de police reçoivent. » — Une citation de Bonnie Crombie, mairesse de Mississauga

Elle ajoute que ce programme permettra d'offrir du soutien aux résidents pour les aider à briser ce cycle avant qu'il ne devienne violent .

Bonnie Crombie espère que ce programme pourra être étendu à d'autres villes et d'autres régions à travers la province et le pays.