Les conducteurs de véhicules autonomes pas toujours attentifs, selon une étude

Dans le cadre de l'étude, les participants conduisent une Tesla Model 3 sur une section de l'autoroute 401 dans le Sud-Ouest de l'Ontario.

C'est le tronçon entre Windsor et Chatham-Kent qui a été choisi pour mener l'étude en raison de sa configuration : plate, droite, peu fréquentée et finalement un peu ennuyeuse.

Selon Francesco Biondi, professeur de kinésiologie à l'Université de Windsor et l'un des chercheurs de l'étude, il s'agit de l'endroit idéal pour mesurer la précision et la sécurité de cette technologie.

Du côté des participants, certains conduisent avec les pleines commandes et d'autres sont en mode semi-autonome.

Dans les deux cas, les participants sont évalués sur leur degré de concentration. Selon M. Biondi, le véhicule est équipé de différents capteurs qui suivent des marqueurs physiologiques tels que le rythme cardiaque et le mouvement des yeux. Ces données permettent de comprendre comment les personnes utilisant le mode de conduite semi-autonome se comportent face à des changements d'itinéraire inattendus notamment.

Il explique que les chercheurs ont notamment pu observer des changements dans le comportement du conducteur lorsque la route présente des obstacles comme des travaux de construction.

La voiture se montre également moins fiable lorsqu'elle traverse de telle zone en mode semi-autonome parce que le système ne peut pas lire correctement le marquage au sol.

À ce moment-là, nous avons pu constater que le véhicule devenait un peu plus imprévisible. Le système ne se comporte pas aussi bien qu'avant et cela effraie en quelque sorte certains des conducteurs , souligne le chercheur.

Selon lui, la fiabilité a peut-être été exagérée dans la publicité et cela a conduit à une confiance excessive dans les véhicules semi-autonomes.

L'étude a débuté en septembre et devrait durer trois ans. Selon M. Biondi, il espère que les résultats permettront de mieux informer les parties prenantes et les responsables des politiques gouvernementales.

L'avenir des voitures autonomes

Pour Flavio Volpe, président de l'Association des fabricants de pièces automobiles, ce type de recherche est essentiel pour la conception future des véhicules autonomes.

Étudier comment les passagers et les conducteurs agissent et réagissent lorsqu'ils se trouvent dans un véhicule doté de ce type de technologie est vraiment important , note-t-il.

M. Volpe a expliqué que le niveau d'autonomie des véhicules est évalué sur une échelle de un à cinq, où un correspond à une autonomie nulle et cinq à une conduite totalement sans conducteur.

À l'heure actuelle, la plupart des grands constructeurs automobiles font des essais avec le niveau 3, ce qui signifie que de nombreux systèmes peuvent être autonomes, mais pas tous, explique-t-il.

D'après lui, les véhicules de niveau 4 ne seront pas déployés avant au moins cinq à dix ans. En attendant, les études sur le comportement des conducteurs qui utilisent cette technologie sont inestimables.

Je pense qu'en tant que société, si nous commençons à nous lancer dans une technologie de niveau 4 et à la déployer massivement, mais que nous découvrons que nous devenons plus paresseux ou plus distraits en tant que conducteurs, je pense que cela nous renseignera sur la quantité de technologie qui devra être mise en place avant que nous n'autorisions le niveau 5 sur les routes , poursuit-il.

Avec des informations de CBC