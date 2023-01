Maisonneuve-Rosemont : une situation « extrêmement difficile », reconnaît Dubé

Après une nuit où l'urgence de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, dans l'est de Montréal, n'a pas accepté de nouveaux patients , à l'exception des cas graves et des personnes déjà admises, le ministre de la Santé, Christian Dubé assure que « le point sera fait aujourd'hui [mardi] » sur cette « situation extrêmement difficile ».

Dans une déclaration transmise par le cabinet du ministre, on indique par ailleurs que les conditions actuelles sont intenables et que des discussions ont eu lieu avec les gestionnaires responsables du personnel de l'hôpital, et plus précisément les infirmières rattachées à l'urgence.

Plus d'une centaine d'entre elles ont récemment signé une lettre où elles menacent de démissionner si une gestionnaire, jugée particulièrement toxique, est maintenue dans son poste. Il y est aussi fait mention de mauvaises conditions de travail et d'une importante pénurie de personnel.

Tout le monde doit avoir le même objectif : prendre soin de notre monde et s'assurer que les patients qui sont présentement à l'urgence soient en sécurité , mentionne-t-on encore du côté du cabinet de M. Dubé.

Une source au fait du dossier a ajouté que le ministre avait rencontré le responsable du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal, auquel est rattaché l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, ainsi que des dirigeants du ministère de la Santé, lundi, avant la réduction des services offerts à l'urgence.

Une autre rencontre doit avoir lieu mardi matin, pour évaluer comment la nuit s'est déroulée.

Jusqu'aux deux tiers du personnel manquant, la nuit

Les gestionnaires en place à l'hôpital font leur possible, dans les circonstances, a pour sa part indiqué la Dre Martine Leblanc, directrice générale adjointe des programmes de santé physiques généraux et spécialisés au CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal.

En entrevue à Tout un matin, sur les ondes d'ICI Première, la Dre Leblanc a elle aussi reconnu l'existence d'une situation extrêmement difficile , en plus d'ajouter le qualificatif tendue .

La pénurie de main-d'oeuvre frappe très fort, dans l'Est , a-t-elle ajouté, avant d'affirmer que pour les quarts de nuit, à peine 30 % des postes sont assurés par du personnel, alors que cette proportion augmente quelque peu, à près de 40 %, pour les quarts de soir.

La pression sur les équipes est trop élevée; nous, on ne demande pas mieux que d'arrêter le temps supplémentaire obligatoire (TSO). Ce n'est pas un mode de gestion que l'on privilégie; malheureusement, c'est pratiquement devenu monnaie courante, en raison de la pénurie de main-d'oeuvre.

« Les infirmières, on les entend; elles sont en détresse. » — Une citation de Dre Martine Leblanc

Toujours au dire de la Dre Leblanc, pour éviter le recours au TSO, les gestionnaires de l'hôpital ont proposé un plan de contingence aux infirmières. Malheureusement, ce plan n'a pas été jugé comme acceptable [...] par les infirmières, qui voulaient en discuter , a-t-elle déclaré.

La Dre Leblanc a cependant indiqué qu'en raison de certaines mesures de réaménagement des charges de travail, le taux d'occupation de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, ainsi que de l'hôpital voisin de Santa Cabrini, est passé sous les 110 %, ce qui permet, dit-elle, d'alléger la pression sur les infirmières et les services d'urgence.

Pour la responsable, la solution à long terme consiste à embaucher davantage d'infirmières pour travailler à l'urgence; la Dre Leblanc admet toutefois, du même souffle, que cette tâche ne sera pas facile.

C'est sûr qu'actuellement, on n'a pas bonne presse, et ça n'attire pas les gens , a reconnu mardi la Dre Leblanc, toujours sur les ondes d'ICI Première. En ce moment, les gens n'ont pas le goût de rejoindre nos équipes, mais il faut trouver le moyen de renverser ça.

Cette longue pente à remonter s'explique ainsi non seulement par la pénurie de personnel, mais aussi, estime la Dre Leblanc, par le fait que la capacité d'accueil de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont n'est pas suffisante pour le nombre de patients qui s'y rendent pour y être soignés. La responsable parle ainsi d'un enjeu historique , et d' une pression clinique très forte .

Dimanche, lors de son passage à Tout le monde en parle, le ministre Dubé parlait d'un sous-investissement en santé , dans l'est de Montréal.

Une situation « intenable » pour les gestionnaires

La Dre Leblanc n'a par ailleurs pas voulu indiquer si la gestionnaire visée par la lettre des infirmières, et dont le départ est réclamé par ces dernières, sous menace de démissions en groupe, serait effectivement limogée.

On ne peut pas dire qu'on met actuellement des gestionnaires dans des situations qui sont tenables, ces personnes font leur possible avec les éléments dont elles disposent , a-t-elle déclaré, avant d'invoquer à nouveau la question de la pénurie de main-d'oeuvre.

Quant à l'autogestion des horaires, une mesure évoquée par le ministre Dubé pour résoudre une partie de la crise qui affecte des infirmières d'un peu partout, au Québec, cette mesure serait presque déployée à 100 % à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, assure la Dre Leblanc.

Mais vous comprendrez que s'il n'y a que 30 % des postes couverts, quand bien même je ferais de l'autogestion d'horaire, je n'y arriverai pas, parce que l'écart est trop important.

