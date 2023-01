Un nouvel accès au port de Sandy Beach dès le printemps

Il va rester quelques ponceaux, de l’asphaltage à faire au printemps , commente le maire de Gaspé, Daniel Côté.

Le chantier aurait dû démarrer plus tôt. Ça prit une éternité avant d’avoir des réponses et des certificats d’autorisation du ministère de l’Environnement et Pêche et Océans Canada pour de soi-disant habitats du poisson.

Ces retards ne semblent pas inquiéter le maire. Dans un monde idéal, c'eût été bien de faire l’asphaltage cet automne et d’avoir la route complètement déblayée ce printemps. Cette fois-ci ça ne sera pas possible , commente Daniel Côté.

Cette route servira notamment à transporter les pales d’éoliennes fabriquées à l’usine de LM Wind Power. L’usine a lancé cet automne sa production de pales d’éolienne géantes. Chacune mesure 107 m.

L'usine LM Wind Power fabrique des éoliennes de plus de 100 mètres depuis l'automne dernier. Photo : Radio-Canada / Bruno Lelièvre

Or, ces pales sont trop longues pour le réseau routier et devront être transportées par bateau. La Ville de Gaspé a donc entrepris l’automne dernier de construire un chemin d’environ 7 km entre l’usine et le port de mer. Québec versera 19 es 20 millions que devrait coûter ce lien routier entre le parc industriel des Augustines et le port de Sandy Beach.

Environ 500 employés travaillent à l’usine de pales de Gaspé, dont plusieurs sont originaires des Philippines. Ce nombre devrait augmenter.

C’est un enjeu majeur pour la Ville, dont c'est devenu le principal employeur. Gaspé n’a pas les infrastructures nécessaires pour développer un vaste parc immobilier, reconnaît le maire Côté. On est une petite ville avec des petits moyens.

Pour loger ces nouveaux travailleurs et leurs familles, la Ville a donc lancé plusieurs mesures pour stimuler la construction de logements. Malgré les coûts de construction qui ont explosé, malgré les taux d’intérêt qui ont explosé, on a quand même des entrepreneurs en construction intéressés, assure le maire, c’est l’autre élément de bonne nouvelle.

D'après un reportage de Bruno Lelièvre