3,3 M$ pour rajeunir le système d’approvisionnement en eau de Port Hawkesbury

La mairesse de Port Hawkesbury, en Nouvelle-Écosse, est bien contente de pouvoir faire des rénovations de 3,3 millions $ sur le système de traitement et de distribution d'eau de la ville.

Brenda Chisholm-Beaton dit que ce sont des travaux vitaux qui vont permettre de remplacer l’équipement vieillissant en plus de rendre l’entretien plus sécuritaire pour le personnel.

Toutes ces mises à niveau sont très certainement impératives pour assurer la sûreté, la sécurité et la fiabilité continues de nos infrastructures de traitement et de distribution d'eau , dit-elle.

En ce moment, nous avons une eau de très bonne qualité, mais ce projet va garantir le maintien de la qualité de notre eau.

Le gouvernement fédéral injecte 1,32 million $, le gouvernement provincial ajoute 1,1 million $ et la ville paie 880 000 $.

Certaines infrastructures sont en fin de vie et certaines doivent être remplacées pour des raisons de sécurité , explique la mairesse.

Prolonger la durée de vie du système

La ville modernisera également le bâtiment de l'usine de traitement, remplacera le système de comptage, modernisera le château d'eau de la rue Pitt et supprimera un ancien château inutilisé dans le quartier de Tamarac Heights.

Les travaux prolongeront la durée de vie du système et augmenteront la capacité pour l'avenir, assure la mairesse.

Brenda Chisholm-Beaton rapporte que ces travaux sont prévus depuis quelques années et que la ville a déjà mis de côté sa part de l'argent.

Mais elle est très reconnaissante de l'aide financière des autres gouvernements.

Si la ville avait eu besoin de trouver tout l’argent elle-même pour ces travaux, nous n'aurions en aucun cas pu nous permettre de le faire , dit-elle.

Port Hawkesbury tire son eau du service d'eau du lac Landrie, qui est partagé entre la ville et le comté de Richmond.

EverWind prévoit commencer à fabriquer de l'hydrogène dans l'ancienne installation de stockage de pétrole et de gaz NuStar à Point Tupper, en Nouvelle-Écosse, dans le détroit de Canso à partir de 2025. Photo : Gracieuseté de EverWind

EverWind Fuels a soumis une demande d'évaluation environnementale à la province pour convertir une installation de pétrole et de gaz en vrac située à proximité de Point Tupper en un fabricant et un expéditeur d'hydrogène vert et d'ammoniac.

L'entreprise demande l'autorisation de prélever jusqu'à 9,5 millions de litres d'eau par jour auprès du service aqueduc public, qui a une capacité de 36,6 millions de litres par jour.

La mairesse croit que le système pourra répondre à cette plus grande demande tout en laissant de la place à l'élargissement de l'utilisation communautaire, puisque la communauté à une demande de 5,8 millions de litres, en ce moment.

Ça ne nous inquiète pas , assure la mairesse.

Surtout parce que nous savons que ce bassin versant peut être élargi avec le temps.