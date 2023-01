L’inflation passe à 6,3 % sur une base annuelle en décembre au pays

Après avoir atteint un sommet annuel de 8,1 % en juin dernier, l’ IPC avait essentiellement fait du surplace tout l’automne. L’inflation s’était établie à 6,9 % en septembre et en octobre. Au cours de cette période, le ralentissement dans l’accroissement du prix des aliments avait été contrebalancé par l’accélération des hausses de prix de l’essence et du coût des intérêts hypothécaires.

En novembre, la facture du panier d’épicerie avait même augmenté de 0,4 point de pourcentage par rapport à octobre. Sur une base annuelle, les coûts de l'alimentation ont augmenté de 11,4 % en novembre, alors que cette augmentation annuelle était de 11 % en octobre.

La Banque du Canada regardera de près les données dévoilées mardi matin. La banque centrale a haussé son taux directeur à sept reprises, le portant à 4,25 % en décembre. Il s'agissait d'une septième hausse consécutive en 2022. La Banque du Canada tente de ramener l’inflation annuelle dans une fourchette variant de 1 à 3 %.

Elle doit annoncer sa décision concernant l’évolution de son taux directeur la semaine prochaine.

En décembre, la banque centrale soutenait que l’inflation est encore trop forte et les attentes d’inflation à court terme demeurent élevées. Et plus les consommateurs et les entreprises s’attendent à ce que l’inflation reste au-dessus de la cible, plus l’inflation élevée risque de s’enraciner , écrivait-elle à ce moment pour justifier sa décision.

Dans l’enquête sur les attentes des consommateurs diffusée lundi par la Banque du Canada, on apprenait que la flambée inflationniste des derniers mois et les hausses successives des taux d’intérêt ont freiné les ardeurs des Canadiens, qui ont choisi de réduire leurs dépenses en plus de reporter des achats importants.

La Banque Royale du Canada prévoyait un taux d’inflation annuel de 6,4 % en décembre.

Dans une note publiée la semaine dernière, Desjardins s’attend à ce que les ménages canadiens connaissent un répit inflationniste en décembre. L’institution financière croit que les prix totaux auront diminué de 0,5 point de pourcentage par rapport à novembre, principalement en raison de la forte baisse des prix de l’énergie .

En excluant les aliments et l’énergie, nous prévoyons que les rabais consentis pendant les Fêtes correspondront aux tendances prépandémiques pour cette période de l’année. En termes désaisonnalisés, les prix de base devraient avoir augmenté de 0,3 % en décembre, appuyés notamment par la hausse des coûts du logement. Cela ferait chuter à 3,7 % le taux annualisé sur trois mois de l’indice de base, soit le taux le plus faible depuis janvier 2022 , indique Desjardins.

Comme la Banque Royale du Canada, la coopérative québécoise s’attendait à un taux d’inflation annuel de 6,4 % en décembre.

En dépit d'un recul dans la croissance de l’indice des prix à la consommation, Desjardins continue de croire que la Banque du Canada haussera son taux directeur d’un autre 25 points de base la semaine prochaine pour le porter à 4,5 %.