Quand les livres viennent aux aînés à Princeville

La Ville de Princeville, dans le Centre-du-Québec, fait un pas de plus pour le bien-être des aînés de son territoire avec un projet de bibliothèque mobile qui comble les résidents du Manoir St-Jacques.

Des ouvrages de la bibliothèque publique Madeleine-Bélanger sont dorénavant livrés chaque mois aux aînés qui habite la résidence, et ce, pour leur plus grand bonheur. Quand j'ai un peu de nostalgie, je prends un livre et ça se passe , affirme Yvon Bernier. Pour Aline Lemay, c'est de la compagnie qu'elle retrouve dans les livres.

« Il y a des résidents qui disent qui se sont ennuyés. Je ne m'ennuie jamais moi. Avec un livre, je suis correcte. » — Une citation de Aline Lemay, résidente du Manoir St-Jacques

Le projet de bibliothèque mobile a pris son envol grâce à la participation de la préposée aux bénéficiaires, Annette Royer. Selon cette lectrice aguerrie, les limitations physiques de certains étaient parfois un frein à l’accessibilité aux livres. C'est très bien accueilli. Les gens sont contents parce que la plupart ne sont pas capables de se déplacer pour aller à la bibliothèque , résume-t-elle.

Annette Royer est préposée aux bénéficiaires du Manoir St-Jacques et est l'instigatrice du projet de bibliothèque mobile. Photo : Radio-Canada / Jean-François Dumas

L'initiative vise également à favoriser la santé des aînés et à briser leur isolement. Ça fait une grande différence de pouvoir continuer à lire alors que certains avaient déjà fait le tour de la bibliothèque de la résidence. De leur redonner le goût de se replonger dans la lecture alors que l'on sait qu'il s'agit d'une activité qui favorise le vieillissement en santé. Je pense que l'on fait du bien , ajoute la coordonnatrice du projet à la Ville, Cynthia Brisson.

Cynthia Brisson est coordonnatrice à la Ville de Princeville. Photo : Radio-Canada / Jean-François Dumas

Cette dernière souhaite éventuellement bonifier l'activité en intégrant, par exemple, des intervenants qui pourraient venir nourrir ce goût de la lecture.