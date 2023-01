Davantage d’accidents mortels et de piétons tués sur les routes québécoises en 2022

Le nombre de collisions mortelles et de piétons fauchés par des conducteurs a augmenté au Québec l'an dernier, par rapport à 2021, selon le plus récent bilan de la Sûreté du Québec (SQ).

La police provinciale fait ainsi état de 266 collisions mortelles, l'an dernier, comparativement à 245 en 2021. Ces accidents ont fait 291 décès, une augmentation de 26 par rapport à l'année précédente.

Toujours selon le bilan fourni mardi par la SQ, le nombre de collisions avec des tracteurs routiers, c'est-à-dire des poids lourds, a lui aussi crû, pour passer à 47, alors que l'on en a recensé 41 en 2021.

Autre statistique en hausse, le nombre de piétons tués par des conducteurs, qu'il s'agisse de personnes au volant d'une automobile, d'un véhicule utilitaire sport ou d'un autre véhicule, a bondi de 6 entre 2021 et 2022, pour passer de 30 à 36.

De fait, comme l'indique la SQ, les données présentées sont majoritairement au-dessus de la moyenne des cinq dernières années. Et s'il est possible de penser que l'année 2020, avec ses confinements et la fermeture de nombreuses entreprises, a fait baisser la moyenne, il en est tout autrement. C'est plutôt l'année 2019 qui était la meilleure de la décennie en matière de sécurité routière.

Selon le bilan de 2022, seules les collisions avec au moins une moto sont en baisse, de 53 en 2021 à 43, l'an dernier. Quant au nombre de cyclistes tués, il est demeuré stable à sept victimes.

La vitesse et l'imprudence en cause

La Sûreté du Québec est catégorique : trop de conducteurs continuent de circuler trop rapidement sur les routes, ou font preuve d'imprudence. Ainsi, environ le tiers (32 %) des collisions mortelles sont imputables à ces deux facteurs de risque.

Autrement, 15 % des accidents entraînant des décès sont dus à la conduite affaiblie par l'alcool, les drogues ou la fatigue.

Enfin, l'inattention ou la distraction ont entraîné environ 1 accident mortel sur 10 (9 %).