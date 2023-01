Jeux d’hiver du Canada à l’Î.-P.-É. : un boom pour l’économie touristique insulaire

Plus de 10 000 personnes sont attendues pour les Jeux d'hiver du Canada à l'Île-du-Prince-Édouard. Un engouement qui se ressent du côté des hôtels. Cela devient de plus en plus compliqué de se trouver une chambre durant la compétition.

Cet engouement ravit les professionnels du secteur. Au Grand Holman de Charlottetown, l'établissement affiche déjà presque complet. Une première pour un mois de février selon Luke Thompson, le responsable de l'accueil des clients.

« Nous n'avons jamais vu un mois de février comme celui-ci. Traditionnellement, février est le mois le plus calme de l'année. Cette fois-ci, nous affichons presque complet pour la durée totale des Jeux. » — Une citation de Luke Thompson, responsable de l'accueil des clients à l'hôtel du Grand Holman

À Summerside aussi, les réservations vont bon train. Les compétitions organisées dans la deuxième ville de l'Île ainsi que dans la région Évangéline attirent familles, officiels et athlètes.

Nos réservations sont bonnes pour les deux semaines des Jeux. Nous avons encore un peu de place et nous espérons remplir l'hôtel dans les prochaines semaines , explique Cory Snow, gérant du Microtel Inn and Suites by Windham à Summerside.

Les Jeux : facteur d'embauche?

Un achalandage qui a un impact direct sur le marché de l'emploi. Le travail ne manque pas, bien au contraire. Les occasions se multiplient dans l'industrie touristique insulaire.

Nous n'avons renvoyé personne. Au contraire, on est en pleine période d'embauche. On a encore quelques emplois disponibles. Mais nous serons prêt pour les Jeux , affirme Betty Ann Morrison, directrice des ventes à l'hôtel Delta de Charlottetown.

L'Île-du-Prince-Édouard espère devenir une destination touristique à longueur d'année. Photo : Radio-Canada

Le tourisme à longueur d'année ?

Les Jeux d'hiver du Canada devraient avoir un impact économique énorme pour la province. Selon une étude réalisée en 2019, après les Jeux de Red Deer en Alberta, les retombées économiques ont été estimées à plus de 100 millions de dollars.

Un impact qui devrait aussi se faire ressentir sur plusieurs années. Corryn Clemence, la présidente de l'Association de l'industrie touristique de l'Île-du-Prince-Édouard attend beaucoup de ces Jeux.

« C'est un catalyseur pour nous. Cela va créer un élan et il va falloir l'entretenir après les Jeux. » — Une citation de Corryn Clemence, présidente de l'Association de l'industrie touristique de l'Île-du-Prince-Édouard

Corryn Clemence espère que cet évènement fera la promotion du tourisme hivernal dans la province. Nous voulons devenir une destination touristique à longueur d'année, et je pense que nous avons une opportunité parfaite pour le faire , assure-t-elle.

Nous discutons beaucoup avec les exploitants touristiques régionaux, nos organismes de marketing de destination et Tourisme Î.-P.-É. sur la façon dont nous pouvons capter l'attention de certains de ces visiteurs. Maintenant, il faut les faire revenir l'été, au printemps et à l'automne , explique Corry Clemence.