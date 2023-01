Lendemain de tempête : des écoles sont fermées au Nouveau-Brunswick

Toutes les écoles du District scolaire francophone Nord-Est sont fermées pour la journée.

Une seule école du District scolaire francophone Sud (DSFS) est fermée, l’École Soleil Levant à Richibucto, à cause d’une panne de courant.

Les autobus scolaires accusent environ une heure de retard dans les régions de Fredericton, Oromocto, Saint-Jean, Quispamsis, Saint-Louis, Richibucto, Rogersville, Baie-Sainte-Anne et Miramichi, indique le DSFS .

Les arbres et les fils électriques sont couverts de verglas à la suite de la tempête de lundi. Ci-dessus, le chemin Ammon près de Moncton. Photo : Radio-Canada / Nadia Gaudreau

Le District scolaire anglophone Nord annonce que ses écoles à Bathurst, Dalhousie et Campbellton sont fermées mardi. Ses autobus scolaires ont environ une heure de retard dans la région de Miramichi et Rexton.

Les autobus du District scolaire anglophone Ouest accusent aussi environ une heure de retard.

Une tempête de pluie et de pluie verglaçante s’est abattue sur la province lundi en perturbant les déplacements et provoquant des pannes de courant.

Le travail de rétablissement du courant se poursuit

Les pannes paralysent toujours un peu plus de 4000 abonnés de la société Énergie NB mardi matin, principalement dans les régions de Kent, du Grand Moncton et du Sud-Est.

La pluie verglaçante et les vents violents ont endommagé de nombreux arbres, explique Énergie NB. Des branches sont entrées en contact avec des lignes électriques, parfois dans des secteurs reculés et difficilement accessibles.

Une ligne électrique dans la région de Moncton, au Nouveau-Brunswick, a cédé sous le poids du verglas. Photo : Gracieuseté/Énergie NB

Un porte-parole de la société a indiqué lundi que plus de 70 équipes de monteurs de lignes étaient à pied d'œuvre pour rétablir le courant le plus rapidement possible.