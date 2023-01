Le projet de sauna du quai MacPherson enflamme les débats 

Le projet ne fait pas consensus parmi les élus. Comme ça avait été le cas lors d’une résolution similaire passée en novembre dernier, le conseiller du District 6, Jean-Noël Leduc, a demandé de passer au vote lundi soir.

Les conseillers Jean-Noël Leduc, Josée Beaudoin et Nathalie Laporte ont voté contre la résolution liée au projet de sauna. Je ne suis pas d’accord à commercialiser, au détriment des citoyens, les parcs de la baie, qui constituent un bien public. Les changements climatiques nécessitent de dire non, de penser aux conséquences à long terme , a notamment souligné Josée Beaudoin.

Bertrand Bilodeau, Samuel Côté, Sébastien Bélair, Jacques Laurendeau et Jean-François Rompré ont quant à eux voté pour la résolution. M. Rompré a rappelé que le quai a une vocation commerciale depuis des décennies. Les activités commerciales ont commencé en 1850 avec le bateau Oh Boy. [...] Ça a toujours été à vocation commerciale. On croit, le conseil en majorité, que c’est une place commerciale, il faut que ça continue comme ça , a-t-il avancé.

Le vote à l'ordre du jour a attiré une cinquantaine de Magogois s’opposant au projet. Parmi eux, une dizaine de personnes ont pu s’exprimer contre le quai avant la fin du temps alloué à la période des questions. Leurs inquiétudes incluaient notamment les effets du projet sur l’environnement et sur la frayère de touladis située dans les environs. Les coûts liés au sauna, ainsi que la perte d’accès à l’eau et au paysage, ont aussi été relevés par plusieurs personnes.

Les citoyens ont aussi mentionné les lettres ouvertes qui circulent présentement dans le journal Le Reflet du lac ainsi que la pétition contre le projet. Au moment d’écrire ces lignes, cette dernière avait accumulé environ 1100 signatures.

Étude environnementale

La mairesse Nathalie Pelletier a répondu à tous les citoyens qui se sont exprimés au micro. Les promoteurs nous ont fourni une étude sérieuse en lien avec les impacts environnementaux, car vous avez un conseil vraiment sensible à ces éléments-là, et à la frayère également. Le spécialiste en environnement, on va le faire venir au conseil pour lui poser toutes nos questions , a-t-elle notamment souligné.

Le bail va être fait pour protéger complètement les intérêts de la Ville, et les intérêts en lien aussi avec l’environnement. [...] Il y a toujours un moyen de protéger la Ville dans le bail avec certaines clauses , a-t-elle ajouté, en précisant que la Ville n’aura à débourser aucun sou dans le cadre du projet.

Consultation publique réalisée en octobre

Des élus ont par ailleurs rappelé qu’en octobre, une consultation publique et un sondage ont été menés quant au dossier. Environ 65 % des 950 répondants s'étaient alors dits favorables au projet. Ce sont également 54 % des participants qui s’étaient dits satisfaits du lieu choisi pour le sauna.

Je vais vous dire bien honnêtement, si la majorité avait été contre dans la consultation, j’aurais été contre. Mais le monde a voté en majorité pour. [...] Je suis là pour prendre des décisions. Ma décision a été basée sur la majorité. Je trouve ça désolant que des gens n’ont pas répondu quand on a fait une consultation, mais on ne peut pas faire une consultation par-dessus une consultation , a martelé le conseiller Bertrand Bilodeau.

Il n’y a rien qui dit que je ne changerai peut-être pas d’idée, mais présentement, vous n’avez rien donné pour me faire changer d’idée , a-t-il ajouté.

Nathalie Laporte, qui a voté contre le projet, a aussi rappelé l’importance des consultations publiques.

« Je voulais que vous compreniez l’importance de répondre quand il y a des sondages, des consultations. [...] La pétition que vous avez faite, quand quelque chose vous tient à cœur vraiment, imaginez si vous l’aviez fait circuler avant, pour dire "faites le sondage, c’est important." On ne serait pas ici ce soir, tout serait réglé déjà. » — Une citation de Nathalie Laporte, conseillère municipale

Somme toute, la mairesse de Magog s’est dite satisfaite des discussions de lundi soir. C’est un premier projet de ce type, un spa flottant.[...] On savait qu’il y aurait probablement des gens réticents à cette nouvelle offre-là. Dans le fond, je trouve que la soirée s’est bien passée. J’ai trouvé les gens très disciplinés. C’est de cette façon-là que je trouve qu’on est capable de plus entendre les préoccupations , a-t-elle souligné.

Elle assure que le conseil va rediscuter du projet dans les prochaines semaines. La fin de la modification réglementaire liée au dossier devrait être à l’ordre du jour du 6 février prochain. La Ville devra ensuite négocier les conditions entourant le bail qui sera présenté au promoteur.

Cette maquette montre où les saunas pourraient être installés sur le quai MacPherson. Photo : Source : Site web de la Ville de Magog

Le projet de sauna du quai MacPherson, dirigé par Solstice Sauna, prévoit notamment deux bâtiments flottants de 13 mètres par 13 mètres.

Un projet similaire, imaginé par le même promoteur, a déjà ouvert ses portes à North Hatley. Rencontré la semaine dernière par Radio-Canada, le cofondateur de Solstice Sauna s'était dit à l’écoute des commentaires des Magogois, et avait souligné le grand succès du sauna de North Hatley.