Une réunion nationale sur la souveraineté autochtone en matière de données a lieu en C.-B.

Un rassemblement national sur les sépultures non marquées se tient à Vancouver cette semaine, avec pour objectif d’affirmer la souveraineté autochtone en matière de données. L’événement est organisé par le Bureau de l’interlocutrice spéciale indépendante pour les enfants disparus et les tombes et les sépultures anonymes en lien avec les pensionnats pour Autochtones, nommée l’an dernier.