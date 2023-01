À compter de jeudi soir, celui-ci sera animé par les prestations à grand déploiement d’artistes de différentes générations, à l’occasion du grand rendez-vous télévisuel de Véronique Cloutier.

Celle qui a été à la barre de la populaire joute musicale La fureur au tournant des années 2000 effectue en quelque sorte un retour aux sources avec Zénith, sans pour autant répéter la formule.

Le plateau de «Zénith» est riche en écrans et en éclairages, idéal pour des prestations musicales de grande envergure.

Elle raconte avoir voulu retrouver un plateau télé avec du public, de l’ambiance, de la musique, un band, des danseurs, de la pyrotechnie, et quelqu’un qui descend du plafond .

« J’avais envie d’être émue, remuée, éblouie par des talents, et c'est ce qu’on va vous proposer tout au long de la saison. »

«Zénith» sera diffusé en direct tous les jeudis à 20 h à compter de cette semaine, et ne sera pas offert en rattrapage.

L’animatrice aura aussi le défi de faire l’événement semaine après semaine : l’émission sera diffusée en direct, sans possibilité de rediffusion en raison de contraintes de droits d’auteur.

Contrairement à La fureur, dont le concept était emprunté à la France, Zénith est une émission 100 % québécoise. Et plutôt que d’opposer les femmes aux hommes, le rendez-vous télévisuel propose à des artistes de tout âge de rallier un public intergénérationnel.

Les téméraires Lunou Zucchini (génération Z), Jason Roy Léveillée (génération Y), Jean-François Breau (génération X) et Johanne Blouin (génération boomers) briseront la glace jeudi en proposant au public une prestation musicale élaborée.

Leur motivation? Faire du direct , avoir carte blanche , mais aussi sortir de leur zone de confort en interprétant des airs qui ne sont pas nécessairement dans leur répertoire.

Jean-François Breau, Johanne Blouin, Lunou Zucchini et Jason Roy Léveillée offriront les premières prestations musicales de l'histoire de «Zénith» jeudi. Au total, 24 artistes fouleront le plateau cette saison.

Je suis là pour le rush d’adrénaline, lance l’acteur Jean Roy Léveillé. Avec un band live, avec des chorégraphies, des décors, c’est une expérience extraordinaire.

Même son de cloche du côté de Jean-François Breau, du groupe Salebarbes.

« On a le choix de faire ce qu’on veut, et on a tous les outils à notre disposition pour faire un grand numéro de production. [...] L’entertainer en moi est choyé. »