Brésil : Bolsonaro reconnaît avoir commis « quelques erreurs »

Tout le monde commet quelques erreurs à la maison , y compris les membres du gouvernement, a affirmé l’ancien dirigeant d'extrême droite devant des sympathisants, expliquant que durant son mandat, tous les jours étaient des lundis .

Dans l'extrait mis en ligne par le site d'information Metrópoles, des partisans lui conseillent de ne pas retourner au Brésil, où la Cour suprême l'a inclus dans une enquête pour son rôle dans les saccages des lieux de pouvoir du 8 janvier, une semaine seulement après l'investiture du président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva.

Ce jour-là, des milliers de personnes identifiées comme des bolsonaristes ont envahi le siège de la présidence, le Congrès et la Cour suprême, refusant de reconnaître le résultat de l'élection.

Je déplore ce qu'il s'est passé , a dit M. Bolsonaro, qualifiant ces événements d' incroyables .

La police est intervenue en force pour déloger les émeutiers. Photo : Reuters / Ueslei Marcelino

Des infrastructures, des œuvres d'art inestimables et du mobilier faisant partie du patrimoine national ont été détruits lors des émeutes.

Plus de 1100 personnes sont toujours emprisonnées pour des gestes qualifiés de terroristes par le gouvernement Lula, en poste depuis le 1er janvier. Plus de 800 détenus ont déjà été soumis à des auditions préliminaires.

Les autorités tentent en particulier de déterminer qui a financé et ordonné l'assaut. La police fédérale a par ailleurs annoncé une arrestation lundi à Rio de Janeiro lors d'une opération de recherche de trois suspects soupçonnés d'avoir financé et organisé les actes de vandalisme, les barrages routiers et les manifestations antidémocratiques des dernières semaines.

Jair Bolsonaro, resté isolé et quasiment muet durant ses dernières semaines de mandat, avait condamné les saccages et nié toute implication dans les assauts.

Brasilia va doubler la présence policière

Parallèlement, les autorités du District fédéral de Brasilia ont annoncé lundi un doublement permanent de la présence policière autour des centres du pouvoir.

Le nombre de policiers militaires postés à proximité du Palais présidentiel, du Congrès et de la Cour suprême va immédiatement être porté de 248 à 500, a annoncé Celina Leao, gouverneure par intérim du District fédéral (DF).

Le président brésilien Lula da Silva visite le palais présidentiel saccagé. Photo : Associated Press / Eraldo Peres

Il s'agit d'avoir le maximum de tranquillité et une bonne sécurité , a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse aux côtés du président de la Chambre des députés Arthur Lira et du vice-ministre de la Justice Ricardo Cappelli.

Ce dernier, nommé par le pouvoir exécutif pour superviser la sécurité à Brasilia, a déclaré lundi que les enquêtes visaient notamment à déterminer s'il y avait des professionnels parmi les émeutiers.