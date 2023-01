Tramway : « On est encore dans les délais », croit le maire de Québec

Lors de sa première sortie publique de l'année, le maire de Québec a voulu rectifier le tir au sujet du projet de tramway. Depuis une semaine, des informations circulent sur le fait que la première pelletée de terre prévue pour l'été 2023 pourrait être reportée, compte tenu de la lenteur des négociations entre la Ville et Alstom, l'unique soumissionnaire dans le volet matériel roulant.

Bruno Marchand reconnaît que les discussions qui s'étirent pourraient compromettre le calendrier qu'il s'était fixé. Par contre, il est persuadé que la mise en service du tramway est toujours possible en 2028, comme annoncé. On n'a aucune donnée qui nous permettrait de croire qu'on arriverait plus tard que 2028.

Le maire Bruno Marchand, en point de presse le 16 janvier Photo : Radio-Canada

Il affirme que les négociations se déroulent bien et qu'il faut laisser le processus suivre son cours pour s'assurer que la Ville paie le juste prix. Ce n'est pas vrai que l'on va faire fi du temps et signer n'importe quoi , a-t-il fait valoir. Alors notre bureau de projet négocie et il négocie serré.

Le résultat de la négociation avec Alstom aura un impact sur l'autre volet du processus d'approvisionnement qui concerne l'infrastructure du projet. Les fournisseurs dans cette course devront tenir compte de la proposition retenue pour le matériel roulant avant de déposer la leur. Cette étape n'inquiète pas le maire qui croit que le temps perdu peut encore se rattraper.

En attendant, il affirme que les travaux préparatoires effectués par la Ville vont se poursuivre au cours de la prochaine saison des chantiers.

Plafond

En marge du conseil municipal, le chef d'Équipe priorité Québec, Patrick Paquet, demande maintenant au gouvernement du Québec de fixer le prix maximal du projet. Dans une lettre envoyée au premier ministre, François Legault, il lui demande de faire preuve de courage pour éviter toute dérive dans le dossier. Il demande un prix plafond pour le tramway, au-delà duquel il faudra arrêter le projet.

Patrick Paquet s'inquiète de la flambée possible des prix. Selon ses propres projections, le projet de tramway coûtera de six à huit milliards de dollars. Il veut également que la facture payée par la Ville de Québec se limite à 300 millions de dollars. Pas un sou de plus , a-t-il répété.

Éric Ralph Mercier, Patrick Paquet et Stevens Mélançon Photo : Radio-Canada

Sans dévoiler ses sources, il affirme que le Bureau de projet évalue différents scénarios pour réduire la facture, notamment en éliminant 1,7 kilomètres du tunnel au centre-ville. Le tracé partirait de la station Le Gendre pour finir sa course sur la colline Parlementaire.

Il remet également en question la participation financière du gouvernement fédéral dans le projet. Il ne croit pas qu'Ottawa honorera sa part évaluée à 40 % de la facture.

Tourner la langue sept fois

Je ne sais pas comment il fait pour arriver à ce prix-là, moi je ne l'ai pas , s'est étonné le maire de Québec, pesant ses mots. Il sait qu'on va enlever six kilomètres au projet, il sait que le fédéral a dit non, il est en train de dire que Justin Trudeau ment et que François Legault ment.

Bruno Marchand rappelle que les deux premiers ministres ont confirmé juste avant les fêtes qu'ils trouveraient une solution pour le financement du projet. Tout le monde nous dit que les négociations vont bien. Moi, je leur fais confiance.

Il réfute complètement l'idée de réduire le tracé pour faire baisser les coûts. Ça ne fait pas partie des scénarios envisagés. On croit à ce tronçon-là et on va jusqu'au bout et dans son intégralité. Il ajoute : Je ne sais pas comment M. Paquet fait pour inventer des histoires comme cela. Ça [n'a] ni queue ni tête.

Redevances

Le maire rappelle que la Ville va financer sa part en imposant une redevance aux futurs projets de 750 000 $ et plus dans le corridor du tracé. Une demande d'autorisation a été acheminée au gouvernement du Québec en décembre. Cette redevance pourrait être utilisée jusqu'à ce que le montant déboursé par la Ville soit complètement remboursé.

Les oppositions y sont toujours défavorables. Elles reprochent entre autres à Québec forte fière d'imposer une autre taxe qui pourrait encourager l'embourgeoisement des quartiers le long du tracé. Elles plaident pour une mixité sociale.

La Ville de Québec devra payer un peu moins de 10 % de la facture totale du projet.

Contrat favorable

Le maire Marchand a par ailleurs affirmé que le troisième contrat le plus important du projet, après celui des infrastructures et du matériel roulant, a été accordé à la faveur de la Ville de Québec. La Ville était à la recherche d'un fournisseur qui aurait la tâche de créer un logiciel pour que toutes les composantes du projet puissent communiquer entre elles. Il s'agit du cerveau du projet.

Le logiciel doit servir entre autres à donner de l'information en temps réel aux usagers sur les déplacements, les retards ou les bris. Le montant n'a pas encore été dévoilé, mais il serait en deçà des estimations faites par le Bureau de projet.