Blâmé par la CMQ, le maire de Beauceville veut « travailler en équipe »

Au conseil municipal de Beauceville lundi soir, le maire François Veilleux réagissait publiquement pour l'une des premières fois aux conclusions particulièrement préoccupantes de l'enquête de la CMQ publiée en décembre.

Le rapport blâme principalement le maire et le directeur général de la municipalité, Serge Vallée pour l'agrandissement du parc industriel de Beauceville au printemps 2022. La municipalité a contourné les règlementations existantes afin d'acquérir des terrains en milieu agricole et procédé à des coupes à blanc en milieux humides. De plus, la municipalité aurait illégalement versé plus de 2 millions de dollars à sa corporation de développement industriel, qui chapeautait un programme de subventions pour des projets de construction et de rénovation.

Depuis la publication du rapport, un climat tendu règne entre le maire et ses six conseillers municipaux. La confiance des élus envers le maire a été sérieusement ébranlée, et ce dernier ne s'en cache pas.

Je pense qu'on est rendus à la croisée des chemins. Il faudrait qu'on s'assoie ensemble avec les élus, qu'on discute , a commenté François Veilleux.

Du bout des lèvres, le maire a reconnu la validité de l'enquête de la CMQ, mais n'a pas commenté davantage.

Il répète toutefois être un joueur d'équipe, et vouloir continuer à travailler avec ses collègues.

Rappelons que le maire et la municipalité s'exposent à des poursuites judiciaires dans cette affaire.

Trois résolutions

Les conseillers ont fait adopter trois résolutions pour lesquelles le maire avait apposé son droit de véto en décembre lors d'une assemblée extraordinaire.

Le conseil retire au maire François Vallée le droit de négocier l'achat de terrains en lien avec le développement du parc industriel de Beauceville. De plus, il prend acte du rapport de la CMQ et s'engage à en appliquer les recommandations.

Les élus ont également réitéré leur appui envers le directeur général Serge Vallée, également blâmé dans le rapport. Sans nier les conclusions de l'enquête de la CMQ , ils estiment que M. Vallée n'a que peu de choses à se reprocher dans cette affaire.

Interrogé à savoir s'il était en accord avec ces résolutions pour lesquelles il s'était opposé par le passé, le maire François Veilleux n'a pas voulu répondre.

Avec les informations de Philippe Grenier