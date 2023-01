Les Olympiades de la formation professionnelle sont de retour en Abitibi-Témiscamingue

Dès mardi et jusqu’au 24 anvier, les cinq centres de formation professionnelle de la région tiendront des compétitions locales dans 27 secteurs de formation. Des épreuves ont été préparées par les enseignants dans chaque discipline.

Plus de 200 élèves formés dans des métiers spécialisés tenteront alors de se qualifier dans 20 programmes pour les Olympiades québécoises des métiers et des technologies, qui auront lieu du 10 au 13 mai, au Centre de foires de Québec.

Dans chaque centre, il y a des compétitions et chaque secteur va ressortir un médaillé d’or, un médaillé d’argent et un médaillé de bronze. Les médaillés d’or vont former la délégation régionale pour se rendre à Québec. Quand les jeunes terminent leur compétition, ils ne savent pas qui sont les médaillés. C’est à la cérémonie de clôture qu’on va remettre les médailles et qu’on va dévoiler en même temps la délégation qui ira au provincial , explique Martin Audet, directeur du CFP Lac-Abitibi et chef de délégation pour l’Abitibi-Témiscamingue.

Martin Audet, chef de la délégation régionale et directeur du Centre de formation professionnelle Lac-Abitibi. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Les épreuves régionales auront lieu le 17 janvier au Centre Frère-Moffet (Ville-Marie) et au CFP Val-d’Or, le 18 janvier au CFP Harricana (Amos), les 19 et 25 janvier au CFP Lac-Abitibi (La Sarre) ainsi que le 24 janvier au Centre Polymétier (Rouyn-Noranda).

Le gala régional se tiendra le 10 février, à la Cité étudiante Polyno de La Sarre. La présidence d’honneur de ces olympiades régionales est assurée par Ronald Bordeleau, d’Hecla Québec.

Valoriser la formation professionnelle

Il s’agit d’un grand retour pour les Olympiades de la formation professionnelle au Québec, la dernière édition remontant à 2018. Bien que la région ait tenu des olympiades à Val-d’Or en 2020, la pandémie est venue compromettre la présentation des Olympiades provinciales cette année-là. Elles seront dorénavant présentées lors des années impaires.

Yves Dubé, directeur général adjoint du Centre de services scolaire Lac-Abitibi. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

C’est un beau jour, c’est un grand jour aujourd'hui. On néglige souvent de parler de la formation professionnelle. Les Olympiades, c’est un moyen de valoriser la formation professionnelle, de souligner l’effort des étudiants et étudiantes qui sont dans les cinq centres de la région. On oublie parfois que les centres de formation professionnelle sont une pépinière. Ils forment la relève. Et avec le service aux entreprises, par la formation continue, ils participent au maintien et au développement des compétences auprès de nos entreprises régionales , fait valoir Yves Dubé, directeur général adjoint du Centre de services scolaire Lac-Abitibi.

Les Olympiades canadiennes des métiers et des technologies auront lieu à Winnipeg, au Manitoba, en mai. Le Mondial des métiers se tiendra quant à lui à Lyon, en France, en septembre 2024.