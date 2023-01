Crise des opioïdes à Hamilton : la question de l’état d’urgence soulevée

Les conseillers municipaux ont voté jeudi pour que le médecin hygiéniste en chef de la Ville se penche sur les dernières données en matière de décès et d’overdoses afin de voir si cela atteint le seuil nécessaire pour déclarer un état d’urgence.

Une telle décision répondrait également à un appel de longue date des travailleurs de première ligne.

Kim Ritchie a passé 15 ans dans la rue et est maintenant une travailleuse sociale qui officie auprès des populations marginalisées. Elle estime que la déclaration d’un état d’urgence forcerait Hamilton a offrir un meilleur soutien aux refuges qu’elle estime sous-financé et en manque de main-d’œuvre.

Elle explique que plusieurs de ses travailleurs sont des étudiants ou fraîchement diplômés qui peinent à gagner assez d’argent pour subvenir à leurs besoins, et qui ne sont pas toujours préparés pour les fréquentes surdoses auxquelles ils assistent.

Si on déclare l’état d’urgence, on pourrait sécuriser des fonds pour financer correctement ces centres , estime-t-elle.

Elle ajoute que surveiller les résidents pour les surdoses distrait les employés de tâches plus essentielles comme trouver des logements pour les résidents.

Selon les statistiques de la Ville, Hamilton a été le théâtre de 100 morts en lien avec l’usage d’opioïdes dans la première moitié de 2022. En 2021, il y en avait eu 170, une hausse exponentielle comparée aux 26 décès en 2005.

Selon un rapport déposé auprès de la Commission de santé de Hamilton lundi, plus de 65 % des morts par opioïdes concernent des hommes entre 25 et 65, et le taux de mortalité est 45 % plus élevé à Hamilton que dans le reste de la province.

« Ce qui me frappe c’est que toutes les circonscriptions de la Ville d’Hamilton voient des surdoses » — Une citation de Brad Clark, le conseiller de la circonscription9 - Upper Stoney Creek.

Je pense que la motion [de jeudi] va nous aider à avoir une approche plus holistique plutôt que de réagir seulement quand on reçoit des appels. S’il y a un état d’urgence, cela pourrait ouvrir les portes d’un financement provincial , espère Brad Clark.

Olivia Mancini est une travailleuse sociale d’Hamilton et a travaillé dans le système des refuges pour hommes depuis plusieurs années. Elle est, elle aussi, favorable à ce changement.

Celle qui est aussi la fondatrice du Réseau des étudiants en prévention et éducation des surdoses affirme que cinq morts par surdose dans un refuge de Hamilton sont arrivés dans les trois derniers mois de 2022.

Elle explique que des espaces de consommation supervisés peinent à trouver du financement et sont souvent mal vus par les responsables des refuges. Ces derniers sont souvent des organisations religieuses qui appliquent des politiques d’abstinence vis-à-vis des drogues.

Pour autant Olivia Mancini assure que ces centres supervisés réduisent grandement les appels au 911 et allègent le fardeau sur d’autres services financés par les impôts tels que les ambulances et salles d’urgence.

Mais le plus important c’est que ça sauve de vie , insiste-t-elle.

Kim Ritchie, qui a elle-même fait usage d’opiacé, mais qui est sobre depuis 12 ans, assure qu’il existe un besoin de plus de soutien afin que ceux qui se sentent enfin prêts puissent avoir accès à de l’aide immédiatement.

Avec les informations de Saira Peesker