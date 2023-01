Un don de 50 000 $ à Clowns thérapeutiques Saguenay grâce à Laurent Paquin

Il a terminé ex aequo avec Richardson Zéphir. Le gagnant de cette série, disponible sur le service vidéo d'Amazon, devait sélectionner quelle fondation il désirait encourager. Au final, la somme de 100 000 $ a été divisée en deux.

L’annonce a été faite lundi matin sur la page Facebook de l'organisme d'accompagnement des malades.

Laurent Paquin connaît bien la fondatrice de Clowns thérapeutiques du Saguenay, Josée Gagnon, et il a donc choisi de parrainer cet organisme avec lequel il a développé des liens particuliers au cours des dernières années.

Elle nous partageait des anecdotes de travail, des rencontres qu’elle faisait puis j’étais toujours extrêmement ému des histoires qu’elle racontait. Il y avait des trucs vraiment très bouleversants, très touchants. Des fois, c’était juste cute puis j’ai trouvé la cause bien bonne. Ça s’est fait un peu comme ça. À un moment donné, je suis allé au Saguenay pour faire des spectacles. On est allé déjeuner ensemble, on a parlé de son travail puis ça c’est fait naturellement avec un autre ami, Simon Delisle, qui lui aussi est très impliqué auprès des Clowns, a raconté Laurent Paquin lors de l’émission Place publique lundi.

Laurent Paquin remet 50 000$ à Clowns thérapeutiques Saguenay ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Place publique Laurent Paquin remet 50 000$ à Clowns thérapeutiques Saguenay. Contenu audio de 10 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 10 minutes

Josée Gagnon heureuse

Le montant à recevoir représente près du tiers du budget annuel total de l'organisme. L'OBNL est composée d'une dizaine de comédiens pour un coût opérationnel gravitant autour de 130 000 $ par année.

Le conseil d'administration devrait se rencontrer dans les prochains jours afin de déterminer une stratégie concernant l'utilisation des fonds.

Josée Gagnon est la fondatrice de Clowns thérapeutiques Saguenay. Photo : Radio-Canada / Vicky Boutin

On n’était absolument pas au courant. On a une nouvelle comédienne qu’on vient d’engager puis elle a écrit : "Ah, c’est donc bien le fun pour Laurent." Puis là, elle nous a appris qu’il y avait un montant de 50 000 $ qui nous a été octroyé. On hallucinait, en bon français, on capotait un peu comme tout le monde. On était extrêmement surpris, on était heureux. On va prendre le temps de bien faire les choses, comme on a toujours fait , a mentionné Josée Gagnon, lundi matin.

Ne pas être spectateur

Le concept de l’émission animée par Patrick Huard consiste à réunir durant six heures des humoristes et celui qui réussit à ne pas rire est déclaré grand gagnant.

Laurent Paquin a expliqué que sa stratégie consistait à s’impliquer le plus possible dans les sketchs des autres concurrents pour ne pas devenir spectateur, ce qui l’aurait fait rire à coup sûr.

Ce dernier sera présent au spectacle-bénéfice de Clowns thérapeutiques Saguenay prévu les 15 et 16 mai prochain.

Avec les informations de Maxime Hébert-Lévesque