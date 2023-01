La grippe est en baisse, mais la COVID-19 est en hausse à Toronto

La médecin hygiéniste Eileen de Villa a présenté lundi les plus récentes données au comité de la santé de la Ville de Toronto. Ces chiffres, qui datent de mardi dernier, semblent indiquer que le nombre de cas de grippe a atteint son pic, alors que les indicateurs de la COVID-19 démontrent que les infections sont en hausse.

Au cours des dernières semaines, le nombre de cas de COVID a augmenté de façon continue alors que le nombre de cas de grippe a considérablement diminué , a déclaré la Dre de Villa. Nous allons continuer à surveiller la situation pour voir comment cela va évoluer.

La Dre Eileen de Villa explique que la saison de la grippe a atteint son sommet en décembre. (Photo d'archives) Photo : CBC/Evan Mitsui

Au cours des derniers mois, les hôpitaux ontariens ont été submergés par une vague sans précédent de cas d’infections respiratoires, en particulier les cas de virus respiratoire syncytial (VRS), de COVID-19 et de grippe.

Selon la santé publique de Toronto, les cas de VRS , qui ont exercé beaucoup de pression sur les hôpitaux pédiatriques, se sont stabilisés à des niveaux normaux pour la saison et les cas de grippe ont beaucoup diminué.

La récente hausse du nombre de cas de COVID-19 pourrait indiquer que la province connaîtra une nouvelle vague ce mois-ci, ce que le médecin hygiéniste en chef de la province avait prévu en décembre.

En décembre, le Dr Kieran Moore avait dit qu’il s’attendait à une hausse du nombre de cas pendant la première quinzaine de janvier et avait recommandé des mesures de protection pour la combattre.

En date du 10 janvier, 17 % des tests de dépistage faits en laboratoire à Toronto étaient positifs, ce qui était plus élevé que le taux de positivité pour l’ensemble de la province, qui s'élevait à 13,6 %. Le nombre de nouvelles infections était de 52 pour 100 000 habitants.

La Dre de Villa a toutefois noté que l’analyse des eaux usées indique une tendance à la baisse qu’elle espérait voir se refléter dans les données cliniques et sur le terrain, c'est-à-dire dans les hôpitaux.

Eileen de Villa a fait remarquer que les cas graves, qui entraînent des hospitalisations et des admissions aux soins intensifs, ne sont pas très nombreux.

Le sous-variant XBB.1.5, le plus contagieux à ce jour, se répand rapidement aux États-Unis et en Europe.

Cependant, jusqu’ici, les niveaux restent faibles en Ontario , selon la médecin hygiéniste de Toronto, qui a ajouté que le sous-variant ne semble pas présenter un risque accru de complications.

La grippe est arrivée plus tôt cette année et a aussi atteint un sommet plus tôt qu’à l’habitude, soit en décembre.

Presque 4000 cas confirmés ont été dénombrés jusqu’ici, ce qui représente une hausse marquée par rapport à la moyenne des cinq années qui avaient précédé la pandémie. Ces années-là, on avait recensé un peu plus de 3000 cas par saison.