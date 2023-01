Un rapport identifie les défis auxquels sont confrontés les entrepreneurs noirs en Alberta

Un nouveau rapport publié lundi met en lumière les expériences et les défis des entrepreneurs noirs de l'Alberta.

Le rapport  (Nouvelle fenêtre) (  (Nouvelle fenêtre) en anglais) se veut un moyen de combler un manque de connaissances dans la compréhension de l'entrepreneuriat noir local, pour lequel les données sont rares.

Philomina Okeke-Ihejirika, directrice de African Collaboration for Excellence (PACE) de l’Université de l’Alberta est la chercheuse principale de ce rapport réalisé en collaboration avec Africa Centre. Elle souligne que les résultats démontrent des inégalités systémiques auxquelles les Noirs sont confrontés.

La question de la race est cruciale. Nous devons commencer à collecter ces données afin de savoir ce qui se passe , insiste-t-elle en précisant que la majorité des répondants estiment que les attitudes racistes envers les Noirs ont un effet sur leur capacité à réussir.

Douze personnes ont été interrogées lors de la première phase de l’étude, alors qu’un questionnaire a permis, lors de la seconde phase, de recueillir les commentaires de 256 personnes. 88 % des participants sont des immigrants d'Afrique ou des enfants d'immigrants d'Afrique.

Difficulté d’accéder au financement

Philomina Okeke-Ihejirika indique que l’un des faits saillants de l’enquête est que les entrepreneurs noirs ont des réseaux de capital social limités pour démarrer une entreprise.

Les Noirs albertains qui démarrent des entreprises dans nos communautés n'ont pas de grand-père ou de grand-mère qui leur a laissé une richesse en héritage, souligne-t-elle en ajoutant que beaucoup n'ont pas approché les banques et ceux qui l'ont fait n'ont pas souvent eu de succès.

Ainsi, la ressource financière la plus courante à laquelle 50,9 % des entrepreneurs noirs ont recours est l'épargne personnelle, alors que 46,6 % d’entre eux ont recours à l'épargne familiale, et 39,2 % à des cartes de crédit.

Cela n'est pas acceptable, il n’est pas possible de faire prospérer ainsi une entreprise , déplore Philomina Okeke-Ihejirika.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Pour lancer une affaire, les entrepreneurs noirs ont principalement recours à leur épargne personnelle. Photo : Africa Center

La formation et l’éducation, un talon d’Achille

Par ailleurs, seuls 22 % des répondants disent avoir suivi une formation ou ont reçu une éducation pour démarrer ou gérer une entreprise.

Le rapport recommande donc que les organisations soutenant les entrepreneurs noirs les encouragent à suivre des cours sur la sensibilisation financière lors du démarrage d'une entreprise.

Les entrepreneurs noirs sont également fortement encouragés à suivre une formation sur les compétences techniques et générales de la gestion d'une entreprise.

Je n'appelle pas ça de la littéracie financière parce que je pense que c'est une insulte à toute population marginalisée. Ce n'est pas qu'ils [les entrepreneurs noirs] ne savent pas ce qu'ils font, c'est juste que beaucoup d'entre eux n'ont souvent pas la chance d'obtenir cette éducation , explique Philomina Okeke-Ihejirika.

Sharif Haji, le directeur général de Africa Centre, relève une autre préoccupation identifiée dans le rapport, soit la clientèle ciblée.

Seuls 51 % des répondants identifient le grand public comme clientèle. Certains avouent même ne cibler qu’une clientèle noire.

Si vous avez une entreprise et que votre clientèle est petite et que vous ne songez pas à l'étendre, vous allez probablement stagner et vous ne pourrez pas prospérer [dans ces conditions] , fait-il remarquer en notant que l’étude sur l’entrepreneuriat noir en Alberta est une première du genre dans la province.

Avec les informations de Stephen Cook