Carte électorale : avis partagés sur la division du centre-ville de Fredericton

La Commission sur la délimitation des circonscriptions électorales et sur la représentation a déposé son rapport préliminaire le 12 décembre dernier.

Les commissaires ont notamment recommandé de diviser Fredericton-Sud et de redistribuer ses électeurs dans deux nouvelles circonscriptions comprenant des quartiers un peu plus éloignés du centre; Fredericton-Lincoln et Fredericton-Sud-Silverwood.

Le député actuel de Fredericton-Sud – et chef du Parti vert – David Coon, s’oppose à cette division. Il n’y a aucune logique, aucune raison pour le changement , dit-il en entrevue avec Radio-Canada Acadie.

Garder le centre-ville dans une seule circonscription provinciale serait de loin préférable, selon lui. Ça serait une bonne idée, les communautés d’intérêts seraient intactes. [...] C’est très important.

David Coon note que le redécoupage proposé par la Commission – s’il est adopté tel quel – va faire en sorte que des électeurs du centre-ville de Fredericton et de la ville d’Oromocto se retrouveront dans la même circonscription, soit Fredericton-Lincoln.

La Ville en faveur du redécoupage

Dans la carte électorale qu'elle a proposée à la Commission en septembre dernier, la Ville de Fredericton s'est prononcé en faveur du statu quo pour la circonscription de Fredericton-Sud.

Dans une lettre envoyée à la Commission la semaine dernière, la mairesse Kate Rogers soulève plusieurs interrogations sur le redécoupage préliminaire. Elle s'inquiète de son impact sur les circonscriptions qui couvrent la rive nord de Fredericton.

La mairesse de Fredericton, Kate Rogers. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jon Collicott

Elle note que la division de Fredericton-Sud ne faisait pas partie des propositions de la Ville, mais affirme qu'elle aurait des conséquences positives. C'est que ce changement fera passer de deux à trois le nombre de circonscriptions urbaines dans la capitale.

La proposition pour la rive sud de Fredericton (soit la division de Fredericton-Sud : NDLR) représentera une amélioration notable de la représentation effective , dit Kate Rogers dans sa lettre, dont Radio-Canada Acadie a obtenu copie.

Le rapport final déposé en mars

Pour sa part, la cheffe libérale Susan Holt – qui a été défaite par David Coon dans Fredericton-Sud en 2018 et qui veut se présenter dans la capitale lors des prochaines prochaines élections générales – ne souhaite pas commenter ce dossier.

La porte-parole du Parti libéral du Nouveau-Brunswick a fait parvenir à Radio-Canada Acadie une déclaration écrite, lundi en fin d’après-midi.

Susan Holt, cheffe du Parti libéral du Nouveau-Brunswick (archives) Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Certains membres de la communauté de Fredericton sont préoccupés par ce qui est proposé et participeront donc au processus de consultation. Nous encourageons les commissaires à écouter attentivement les commentaires des citoyens, des municipalités et des autres intervenants, et à aller de l'avant en reconnaissant et en respectant ces voix locales , peut-on y lire.

La Commission de délimitation des circonscriptions a mené sa deuxième série de consultations publiques sur son rapport préliminaire, la semaine dernière. Son rapport final sera soumis à l’Assemblée législative à la mi-mars.

Tous les gens qui ont présenté n’auront malheureusement pas ce qu’ils voulaient. Ce serait impossible de faire ça. Plaire à tout le monde, ça va être impossible. Nous autres, ce qu’on essaie de faire, c’est de suivre la loi par laquelle on est régis , affirme en entrevue le co-président de la Commission, Camille Thériault.

D’après un reportage d’Alix Villeneuve