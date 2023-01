La Ville de Winnipeg pourrait étendre les services en français à tous ses quartiers

La proposition du conseiller de Saint-Boniface, Mathieu Allard, appuyée par le conseiller du quartier Elmwood-East Kildonan, Jason Schreyer, a pour but de modifier la partie 9 de la Charte de la Ville de Winnipeg, dans laquelle sont précisées ses obligations en matière de l'offre de services bilingues.

La motion propose l'élargissement des limites géographiques définies [...] pour que tous les résidents de la Ville de Winnipeg aient un droit égal aux services en français et que les francophones soient activement consultés et participent à la mise en œuvre des services qui leur sont destinés .

Selon M. Allard, la motion présentée mardi est une première étape pour améliorer les services en français. Elle propose un plan sur cinq ans.

Le conseiller municipal du quartier de Saint-Boniface Mathieu Allard. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Victor Lhoest

L'un des changements proposés est de greffer le poste de direction des services en français de Winnipeg au bureau de la direction générale de la ville.

J'ai vu que la meilleure façon d'avoir des résultats sur des enjeux qui affectent plusieurs départements, c'est d'avoir une représentation dans le bureau du directeur général. Que ce soit les changements climatiques ou les services en français, c'est important d'avoir un regard plus large par rapport à toute l'organisation , explique Mathieu Allard.

Relever directement du directeur général, il y aurait un rapport direct et ça élèverait le discours au niveau administratif. Si on avait seulement ce changement, ça améliorerait les choses puisque le poste aurait un plus grand poids au sein de la fonction publique.

Ce changement devrait permettre d'avoir plus d'employés désignés bilingues en vertu des conventions collectives de fonctionnaires municipaux, puisque celles-ci relèvent du bureau du directeur général.

Pour avoir les désignations adéquates, c'est important d'avoir cette représentation au niveau du directeur général pour qu'on puisse tout le temps considérer cette obligation qui doit clairement être mieux adressée par la Ville de Winnipeg , souligne M. Allard.

Pour le conseiller de Elmwood - Kildonan, Jason Schreyer, cette motion pourrait servir d’exemple à l’échelle du pays. Il voudrait faire de Winnipeg un exemple dans l’Ouest canadien en matière d’accès aux services en français.

Ce qu’on fait ici pour Winnipeg, on le fait aussi pour la province et on le fait aussi pour notre fédération canadienne. C’est juste demander au fédéral et au provincial pour un appui financier , indique-t-il.

Il souligne que l'amélioration de l'offre de services bilingues nécessitera du financement.

La motion souligne que des sanctions pour les départements qui ignorent leurs obligations pourraient être incluses dans la partie 9 de la Charte de la Ville de Winnipeg.

La Société de la francophonie manitobaine (SFM) est en faveur de telles sanctions. Il faut qu’il y ait un marteau quelque part parce qu’on n’en a pas sauf la loi comme telle ou le règlement qui ne semble pas être respecté, ce qui est assez bizarre , lance le directeur général Daniel Boucher.

La SFM souhaite être reçue une fois par an à l'hôtel de ville pour faire entendre les intérêts de la communauté francophone, telle que le propose la motion.

Daniel Boucher, directeur général de la Société de la francophonie manitobaine Photo : Radio-Canada / Radjaa Abdelsadok

En plus d'un système de sanction, le conseiller Allard dit réfléchir à un système de récompense pour les bons élèves en matière de service en français .

En janvier 2020, le Comité exécutif recevait le rapport sur la révision des services en français qui recommande que l'offre active des services soit étendue sur l'ensemble du territoire municipal. Il recommandait également qu'un plan de cinq ans soit mis en place d'ici la fin de 2021.

La Ville offre principalement des services en français aux résidents du district Riel, qui regroupe les quartiers traditionnellement francophones de Saint-Boniface, de Saint-Vital et de Saint-Norbert.

Le rapport proposait d'étendre les services en français à l'extérieur du district Riel, étant donné le nombre grandissant de francophones qui habitent dans d'autres quartiers.

Avec des informations de Victor Lhoest