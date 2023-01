L’Alberta prend des mesures face aux délais pour obtenir une ambulance

Les deux rapports ont été commandés par le gouvernement. Le premier a été réalisé par la firme de consultants, PricewaterhouseCoopers et l’autre par un comité provincial sur les services de santé d’urgence.

Le temps moyen de réponse des ambulances a augmenté de 18,5 minutes en raison des temps d'attente à l'hôpital et des protocoles liés à la COVID-19 entre 2017 et 2022.

Le rapport montre aussi que les temps d’attente lors d’incidents mettant la vie en danger ont augmenté de 37 % au deuxième trimestre de 2022 par rapport aux trois années précédentes. La hausse a été de 52 % en région.

Plus d'ambulances et de recrutement

La province dit qu'elle accepte la quarantaine de recommandations et que certaines propositions seront mises en place immédiatement, d'autres vont prendre des mois et d’autres sont des objectifs à long terme.

Le ministre de la Santé de l’Alberta, Jason Copping, a admis lundi que le système fait face à une pression accrue.

Le nombre d’appels au 911 a augmenté de 30 % depuis le printemps et l’été 2021, alors que le système fonctionnait déjà à presque pleine capacité. Ce n’est pas possible de répondre à 30 % d’appels de plus sans mettre une pression importante sur le système, a-t-il indiqué lundi.

Des milliers de quarts de travail ont aussi été laissés vacants en 2022, par manque de personnel.

Pour répondre à cette augmentation des besoins, la province va augmenter de 20 le nombre d’ambulances à Calgary et Edmonton pendant les heures de fort achalandage. Ces véhicules vont ainsi s'ajouter aux 19 ambulances que ces deux villes ont reçues cette année.

Un nouveau protocole a aussi été mis en place dans les hôpitaux et vise que le dépôt d’un patient aux urgences ne prenne pas plus de 45 minutes et qu’un ambulancier ne soit plus obligé d’attendre à l’urgence avec ses patients pour qu’ils puissent répondre à d’autres appels.

Deux projets-pilotes sont aussi testés actuellement dans la municipalité de Spruce Grove et le comté de Strathcona et pourraient être étendus à l’ensemble de la province après leur fin en mars.

Le premier projet-pilote permet aux pompiers et ambulanciers de décider pendant un appel d’annuler le transfert vers l’hôpital s’ils ont réussi à traiter les patients et à les référer aux ressources adéquates.

Le deuxième projet-pilote teste une meilleure intégration des services ambulanciers et pompiers pour transporter les patients en cas d’urgence.

Privatisation accrue

Le gouvernement confirme aussi qu’il lancera un appel d’offres pour trouver un fournisseur chargé des transferts médicaux entre les centres hospitaliers.

Cette dernière mesure préoccupe Chris Galloway, de l’organisme de défense du système de santé publique Friends of Medicare qui y voit une plus grande privatisation du système de santé.

Ce que nous avons entendu aujourd’hui, c’est beaucoup de rhétorique, mais cela ne s’accompagne pas d’objectifs ou de cibles précises à atteindre qui seraient mesurables , dit-il.

La seule chose certaine est qu’ils vont lancer un appel d’offres pour trouver un fournisseur pour les transferts et privatiser davantage le système, ajoute-t-il.

Le président de l'Association des sciences de la santé de l'Alberta, Mike Parker s’inquiète également.

Rien dans tout cela n’améliore les conditions de travail pour retenir les employés que nous avons actuellement , juge-t-il.

« La privatisation des transferts va drainer le nombre d’ambulanciers disponibles pour répondre aux appels d’urgence. » — Une citation de Mike Parker, président de l'Association des sciences de la santé de l'Alberta

La municipalité régionale de Wood Buffalo s’est également exprimée par voie de communiqué, critiquant le choix du gouvernement de ne pas revenir à un modèle décentralisé pour offrir les services d’urgence.

Je suis très déçu et fortement en désaccord avec cette conclusion , a indiqué le maire de la municipalité, Sandy Bowman.

Cela fait deux ans que le gouvernement de l'Alberta a transféré la répartition des services d’urgence à l’extérieur. Depuis cette mauvaise décision, nous avons eu de nombreuses discussions avec le ministre de la Santé et la province et avons saisi toutes les occasions pour partager nos informations et les preuves qui montrent l'échec de la répartition centralisée pour notre région , mentionne-t-il en ajoutant qu'il est dans l'intérêt de la région que la répartition des services d’urgence soit faite localement.

La province poursuit ses efforts de recrutement, notamment à l’étranger, mais le Nouveau Parti démocratique estime que la province aura de la difficulté à réussir.