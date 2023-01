Un temps d'arrêt nécessaire afin de lui permettre de se repositionner face au climat de travail malsain qui règne autour de la table du conseil municipal, lit-on dans le communiqué du cabinet.

Le maire compte ainsi faire le plein d'énergie et réévaluer sa capacité à travailler en équilibre avec ses valeurs profondes .

Jean Lamarche a également demandé à ce que l'avis de motion portant sur le Carrefour 40-55 soit retiré de l'ordre du jour de la séance du conseil municipal du 17 janvier.

Jointe au téléphone, sa conseillère stratégique Marianne Méthot affirme que ça a été une décision émotive pour l'équipe. Elle n'a pas voulu offrir plus de détails ce qui aurait motivé le maire à prendre un pas de recul de quelques semaines.

À savoir si le maire remet en question son avenir politique comme premier magistrat, Mme Méthot a répondu qu'il n'est pas question de cela à l'heure actuelle.

Le cabinet du maire indique par ailleurs que le maire n'accordera aucune entrevue aux médias concernant la suspension de ses activités.

Daniel Cournoyer prend le relais

Le maire suppléant Daniel Cournoyer a été informé lundi matin qu'il prendrait le relais de la mairie au cours des prochaines semaines.

C'est un situation qui est déplorable ce qu'on voit là, et le climat autour de la table du conseil, le climat est malsain depuis déjà un bon bout de temps. Donc je peux comprendre qu'il prenne ce temps-là pour lui, pour bien réfléchir là-dessus, et surtout bien se reposer également , a-t-il commenté.

Selon lui, cette situation ne remet pas en question l'avenir politique du maire Lamarche, soulignant qu'il a été élu avec une forte majorité aux dernières élections (61,49 % des voix).

On va mener la barque du mieux possible, on a enlevé un sujet qui est polarisant, le 40-55. On le remettre au retour du maire [...] et en le mettant de côté et en ne discutant pas pour quelques semaines avant son retour, ça va probablement amoindrir la situation, amoindrir les écarts de certaines personnes , a-t-il assuré, tout en précisant que le dossier du Carrefour 40-55 fait partie des éléments ayant mené Jean Lamarche à prendre une pause sans toutefois être l'élément principal.

Signe que ce dossier crée une certaine animosité, le conseiller municipal du district du Carmel Pierre Montreuil a affirmé avoir été l’objet de menaces de la part d’un autre élu trifluvien sur cette question, quelques heures avant que le maire ne suspende ses activités.